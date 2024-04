Javier Milei: "La marcha universitaria fue un triunfo político de la Libertad Avanza"

El presidente Javier Milei se mostró hoy optimista con la marcha de la economía, a partir de que "la inflación está bajando", al pasar del 25% en enero al vaticinio de que, en abril, "se espera que sea inferior a un digito".

En diálogo con Radio Rivadavia, el primer mandatario citó también la merma de los precios mayoristas, al 5% según el ultimo dato disponible, pero sobre todo descató, como significativas evidencias de una mejoría, el retorno del crédito hipotecario y el cambio en las expectativas de la gente, donde las favorables le ganan a las desfavorables, con un nivel de su imagen y de la gestión "muy alto", al punto de que "si hoy fuéramos a la una elección sacaríamos 54%".





Milei reconoció que "estamos en el peor momento de actividad económica", pero aseguró que eso es "pre historia", en el sentido de que son datos que expresan la inercia de la situación económica precedente. "Los salarios han empezado a ganarle a la inflación", sumó el jefe del Estado.

El primer mandatario criticó el discurso que ayer realizó la expresidenta Cristina Fernández, quien en un acto en Quilmes criticó duramente su gestión, en particular en lo económico. Según Milei, CFK salió a hablar con el objetivo de "reagrupar su tropa", preocupada ante los éxitos de su gestión. Para el Presidente fue un "discurso pobre, de una pobreza intelectual notoria", de alguien que "sigue abrazada a un modelo que destruyó a la Argentina".

El jefe del Estado volvió a referirse a la masiva marcha universitaria que se realizó el 23 de abril pasado, en contra de los recortes presupuestarios a la educación. En un análisis sorprendente, el primer mandatario dijo que la movilización fue "un triunfo político de la Libertad Avanza", ya que el amplio espectro que se movilizó era una muestra de su fortaleza, ya que debieron unirse todos para manifestarse en su contra.

"Estuvo toda la izquierda, el Frente Renovador, Massa, Kicillof, toda la Provincia de Buenos Aires, la Cámpora, todas cosas heterogéneas, los piqueteros, las organizaciones sociales, las Madres Plaza de Mayo, el radicalismo progre. Si usted, para ir a pelearse con uno, necesita llamar a 50 tipos, ¿qué grande es ese uno para que usted tenga que requerir a todo este rejunte? ¿Quiere decir que ninguno de esos está a la altura de tener una discusión ínfimamente razonable? Le diría que es un triunfo político maravilloso de la Libertad Avanza lo que pasó ese día", explicó Milei.

El presidente Milei explicó, en otro tramo de la entrevista, los motivos que lo llevaron a postular al juez Ariel Lijo como uno de sus candidatos para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia.

Al ser cuestionado sobre por qué eligió a Lijo, el presidente Milei destacó el rol del juez en casos relevantes, mencionando: "¿Quién lo metió a preso Boudou? Ariel Lijo".

Cuando se le consultó sobre su confianza en la idoneidad y transparencia de Lijo, Milei hizo hincapié en la necesidad de evaluarlo dentro del contexto actual. Explicó que tanto el nombramiento de José García Mansilla como el de Lijo forman parte de una estrategia para conformar una Corte Suprema que respete la Constitución Nacional.

Al abordar la pregunta sobre si la nueva composición de la Corte sería más apegada a la Constitución, el presidente Milei afirmó que ese era precisamente el objetivo buscado. Dijo que su Gobierno busca una Corte alineada con los valores constitucionales, enfatizando que se trata de una Constitución de corte liberal, por lo que se necesita una Corte que refleje esos valores de libertad.

Baja de impuestos y un eventual choque electoral con Cristina





Milei también compartió sus visiones sobre la economía y el panorama político del país.

En lo referente a la economía, Milei delineó su estrategia futura, declarando: "Cuando la economía esté creciendo, vamos a pisar el gasto público y todo lo que se genere de superávit, lo vamos a devolver bajando impuestos."

Cuando se le preguntó sobre el precio del dólar y las opiniones de algunos economistas sobre un supuesto atraso cambiario, Milei no dudó en desafiar esas percepciones: "Son los mismos economistas que decían que había que poner el tipo de cambio en 600 y que la inflación iba a ser mucho más alta." Destacó que las predicciones catastrofistas no se han cumplido y que el tipo de cambio de mercado se mantiene estable, desestimando así las críticas sobre una supuesta inacción del gobierno en este aspecto.

- Presidente, hay una frase que me quedó de Cristina que me había olvidado preguntarle. ´El presidente habla de adoctrinamiento en los colegios. Si hubiera habido adoctrinamiento, él no sería presidente', le citó el periodista, un párrafo del discurso de la expresidenta en Quilmes y remató: 'A mí me parece que a los chicos los ha subestimado esta mujer, ¿no?'

- Obviamente que los ha subestimado. Pero que ellos intentaron adoctrinar, no tenga duda. Lo que pasa es que el espíritu de la libertad es más fuerte que el espíritu opresor de los socialistas. Por eso, digamos, le hemos ganado. Y le vamos a seguir ganando. Lo único que tenemos que hacer es involucrarnos en la batalla cultural, porque si nos involucramos en la batalla cultural, no tiene chance alguna que un sistema basado en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley. y el asesinato, como es el socialismo, no tiene ninguna posibilidad frente a nosotros.

- Usted dijo que sacaría 54% si se presentara, si hubiera elecciones hoy. ¿Le gustaría enfrentar a Cristina? El número 54, me parece que no fue casual que usted lo utilizó.

-. No, no, no. Fue lo que dio la encuesta de Federico Aurelio.

-. Pero ¿le gustaría enfrentar a Cristina? Usted enfrentó a Massa...

- Sí, sí. Sería maravilloso. Enfrentar a Cristina sería maravilloso.

- ¿Imagina un 2027 frente a Cristina?

Ah, sería divertidísimo. Sería ponerle el fin a la historia más negra de la Argentina, después de la dictadura.