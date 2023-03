Alberto Fernández transita uno de los peores momentos de su relación política con los dos socios más relevantes del Frente de Todos: la Vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa.

El tironeo con la Vicepresidenta viene de lejos. Se profundizó en los últimos días y ya "no tiene retorno", como suelen subrayar allegados al jefe de Estado. Los albertistas de pura cepa sostienen que Cristina Kirchner no ha cesado de esmerilar al Presidente y en el kirchnerismo aducen que no hay una defensa visible de Alberto Fernández a la Vice por los embates en la Justicia.

Después del 'reto' frente a toda la militancia, Máximo y Kicillof volvieron a cruzarse en público

Fragmentado, con ocho precandidatos y crisis de liderazgo: la interna que desgarra al FdT



"Alberto (Fernández) es el único en el Frente de Todos que debe enfrentar los permanentes embates internos de Cristina", remarcó ante El Cronista un secretario de Estado. El mensaje apuntaba a todos los socios del frentetodismo, incluido Massa.

Ayer, se conoció el informe del Human Rights Report 2022 que emitió el Departamento de Estado de Estados Unidos donde alertó sobre los graves casos de corrupción en el gobierno de Alberto Fernández y por la embestida contra el Poder Judicial .

La vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández

El documento de Washington se focaliza en la situación judicial de Cristina Kirchner y otros 9 imputados principales que fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015. También menciona que hoy existe "un sistema judicial politizado" en la Argentina que "socavó los intentos sistemáticos de frenar la corrupción".



En el kirchnerismo esperaban que haya un pronunciamiento público del Presidente en defensa de Cristina Kirchner. No lo hubo. Sólo un silencio de radio que entre los allegados a la Vice entienden que es una ausencia de respaldo explícito





Foros separados

El colmo de la disociación entre Cristina Kitrchner y Alberto Fernández quedó expuesta en la movida internacional por los derechos humanos que organizó para ayer y hoy el Gobierno, por un lado, y Cristina Kirchner con el Grupo Puebla por otra parte.

"Nunca estuvo previsto que el Presidente concurra", fue la respuesta breve que lanzó un allegado a Alberto Fernández cuando El Cronista preguntó por la ausencia presidencial en el Encuentro "Voluntad Popular y Democracia" convocado por el Grupo Puebla para hoy en el Centro Cultural Kirchner donde la Vicepresidenta hablará rodeada de ex mandatarios de izquierda como Evo Morales, Rafael Correa, José Luis Rodríguez Zapatero y Ernesto Samper, entre otros.

El presidente Alberto Fernández junto a Evo Morales y Rafael Correa

El Presidente viajará hoy a Chaco. Estará lejos del calor kirchnerista y el fervor del Grupo Puebla por la Vicepresidenta. Lo mismo ocurrirá el viernes 24 que el kirchnerismo convocó a una marcha en la Ciudad de Buenos Aires para recordar el golpe de Estado de 1976. Allí habrá consignas contra la "proscripción" de Cristina Kirchner. Aunque el Presidente otra vez estará ausente porque viaja a República Dominicana para la Cumbre de jefes de Estado de Iberoamérica.



Desde el foro del Grupo Puebla que Alberto Fernández estará ausente se denunciará una estrategia de lawfare y "una manifiesta persecución judicial como nueva arma de la derecha contra Cristina Kirchner". Así lo adelantó ayer el expresidente de Ecuador Rafael Correa en diálogo con los periodistas acreditados en Casa Rosada. Pero en la Casa Rosada nadie dice nada al respecto.





Pujas con Massa

El otro frente interno que profundizó el Presidente es con Massa. El ministro de Economía tuvo una charla de fuerte tono con Alberto Fernández ni bien arribó anteayer de Panamá de la reunión anual del BID.

Massa objeta al entorno del Presidente por cuestionar su política económica. No cayó nada bien en el mundo massista las expresiones de la portavoz Gabriela Cerruti que el día en que el INDEC dio a conocer el 6,6% de inflación de febrero dijo sin vueltas: "es un dato malo, malísimo".

También el ministro de Economía le endilga al Presidente por los "machos del off the record", en alusión a los funcionarios que por lo bajo o mediante opiniones veladas objetan la marcha de la economía. Massa abordó a Alberto Fernández desde su lugar de "socio destacado" del Frente de Todos y se diferenció de su antecesor Martín Guzmán en cuestión de peso político.

El ministro de Economía Sergio Massa y el presidente Alberto Fernández

Unos días antes, el Presidente y Massa habían analizado la situación económica de la Argentina y el contexto mundial con la economista Mariana Mazzucato bajo la idea de encontrar alternativas viables.

Antes de eso, el exministro de Hábitat Jorge Ferraresi, cercano a la Vicepresidenta Cristina Kirchner había lanzado la sombra del helicóptero presidencial. "Sergio asumió un día antes de que nos fuéramos en helicóptero", dijo el exfuncionario en un llamado de alerta al mundo albertista de la Casa Rosada.

Casualmente, ayer, Ferraresi fue impuesto por Massa como el interventor del Estado en Edesur. Se trata nada menos que de un referente del kirchnerismo duro que objetó duramente la corta gestión de Silvina Batakis que había dispuesto el jefe de Estado.

El Presidente transita uno de sus picos de mayor tensión con los dos socios más fuertes del Frente de Todos justamente cuando la economía se encuentra en su peor momento y necesitará de un fuerte apoyo político para los tiempos que se vienen.