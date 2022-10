Interna en la UCR: los motivos del dardo de Gerardo Morales a Facundo Manes y una cita a Yrigoyen

Las críticas de Facundo Manes a Mauricio Macri reavivaron la interna en la UCR. El comunicado que lanzó el presidente del radicalismo, Gerardo Morales, generó ruido puertas adentro. Los colaboradores del neurocientífico leyeron el texto impulsado por el gobernador en clave electoral.

Interpretaron que intentó limarlo, pero que la jugada le salió mal. En cambio, los allegados del jujeño le bajaron el tono al comunicado, aseguraron que fue para no generar rispideces inter-partidarias y que no buscaron amordazar a nadie.

"Hubo necesidad de que no se genere un malestar entre partidos", dijeron desde las usinas de Gerardo Morales al hablar sobre el comunicado que difundió el partido, titulado "Cuidar entre todos la esperanza que construyó Juntos por el Cambio".



El pedido de "cuidar las esperanzas que construyó" la coalición opositora fue después de que Manes apuntara contra Macri. "Hubo operadores que manejaban la Justicia, datos y evidencia que deja en claro que espió a gente de su propio Gobierno", dijo el diputado sobre el expresidente, en una entrevista con LN+.

Más allá del ruido que despertaron las palabras del diputado en la coalición opositora, sobre todo por parte de los halcones del PRO, desde el entorno del jujeño, consideraron que lo que dijo Manes "no fue tan grave". De paso, aclararon que la relación entre los dos aspirantes a la Presidencia está intacta.

De todas formas, no escatimaron en metáforas para justificar el comunicado de Morales. Así como los referentes del partido centenario salieron a cuestionar a Macri cuando tildó de populista a Yrigoyen, ¿cómo no van a ofenderse los amarrillos si le pegan al fundador de su partido?

En otras palabras, para los radicales de Morales "Macri es el Yrigoyen del PRO". Por eso, le piden al neurocientífico tenga un poco de "empatía" (haciendo un guiño al nombre de su fundación) y que se ponga en el lugar del PRO.

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical trabaja cotidianamente para fortalecer Juntos por el Cambio.



Cualquier manifestación que se aparte de ese rumbo, no importa de donde provenga, lesiona la esperanza que venimos construyendo desde JxC. pic.twitter.com/waRrpQD2hX — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) October 4, 2022

En concreto, el presidente de la UCR habría querido cuidar las relaciones entre la UCR y el PRO. La intención del jujeño con su comunicado, aseguraron desde su entorno, lejos está de ser un "operativo mordaza".

"Que Facundo diga lo que quieran", remataron.

Ruido en el radicalismo

Un importante referente radical se mostró sorprendido por la (sobre) reacción de Morales. Reconoció que las palabras de Manes generaron "ruido" y hasta admitió que el diputado la "pifió": puso el dedo en la llaga al hablar de escuchas y servicios de inteligencia en la era Macri. Prácticamente, Manes usó las mismas acusaciones del kirchnerismo puro y duro. Pero, al mismo tiempo, consideró que el comunicado de Morales fue "desmedido".

"La actitud del partido dejó mucho que desear puertas adentro", dijo un radical que forma parte de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y plateó que "hay mar de fondo". Es que no se explican por qué Morales le pega al "único candidato radical que le genera un dolores de cabeza al PRO".

"El partido no lo bancó en pleno", dijo otra fuente. Al parecer, en la UCR hubo reproches que se resumen en expresiones como: "No puede ser que no podamos criticar a Macri".

La UCR apuesta a la unidad para derrotar a un PRO dividido en las PASO

¿Por qué los radicales quieren competirle a Mauricio Macri en las PASO?



"No les molesta lo que hace y dice, les molesta que mide". Eso fue lo que dijeron allegados a Manes, al hablar de la reacción de Morales. Para el entorno del diputado nacional, la UCR "no tiene otro candidato competitivo" y esto le preocupa al ala "entreguista" del radicalismo.



Así se refirieron a aquellos dirigentes que están dispuestos a negociar con el PRO a cambio de que no los muevan de su zona de confort. De paso, les recordaron que el PRO, a los radicales, les dio un puñado de ministerios durante el gobierno de Cambiemos. "No hubo más de un ministro radical al mismo tiempo", reprocharon.

Para el entorno de Morales, Macri es el Yrigoyen del PRO.

Para los allegados de Manes, las explicaciones sacar el comunicado para no generar rispideces con el PRO no son "coherentes" con el jujeño. Y recordaron que él mismo le pegó, más de una vez, al "Yrigoyen del PRO". Por caso, cuando dijo que "no lo volvería a votar".

De paso, avisaron: "A Manes no se le cruza por la cabeza irse de la coalición, se queda adentro para rediscutir la identidad".