¿Mauricio Macri 2023? Qué dijo en España sobre si será candidato a presidente

Ex presidentes Felipe González, Mariano Rajoy y Mauricio Macri en el Foro La Toja.

"Yo no me he anotado", aseguró Mauricio Macri cuando le preguntaron si nuevamente será candidato a presidente. El ex presidente fue entrevistado por el periodista Carlos Herrera de la cadena COPE, de España, país al que viajó para asistir al influyente Foro La Toja que está sesionando en Galicia, donde participó en el panel sobre "Iberoamérica en el nuevo orden mundial".

Macri dijo que "siento un compromiso con nuestro país, muy especialmente con el 41% que nos apoyó en el 2019", pero mi tarea ahora es "apoyar a los buenos dirigentes que tenemos para hacer una Argentina sana y generando las ideas que nos saquen de una vez por todas de esta decadencia".

Tanto en la entrevista como en la mesa que compartió con el secretario general Iberoamericano, el ex canciller chileno Andrés Allamand, Macri se enfocó en criticar el populismo "de izquierda o derecha, que hipoteca el futuro y las libertades y provoca una resignación frente al avance de la pobreza".





El ex presidente argentino dijo que es importante llamar la atención porque, destacó, "el populismo es muy contagioso, es muy peligroso, está invadiendo al mundo". Y expresó que (al populismo) "lo inventamos nosotros con Evita y Perón" y que "no es fácil combatir esa narrativa que implica hipotecar el futuro". "Hay que contrarrestar los discursos antipoder y antiéxito, que destruyen las democracias desde abajo", dijo.

Pero también se mostró optimista sobre las posibilidades de la región y los resultados de la próxima elección presidencia en la Argentina: "Así como nosotros trajimos al populismo, el populismo empezará a morir desde el 2023, cuando ganemos las elecciones", expresó.

FORO LA TOJA

El ex presidente fue destacado por el rey Felipe VI, quien abrió el Foro. "Gran amigo de España", dijo en la presentación. Igual actitud tuvo el líder de la oposición, Alberto Nuñez Feijoó, quien meses atrás renunció a la Xunta de Galicia para iniciar su carrera para reemplazar a Pedro Sánchez. "Es un honor hablar frente a jefes de Estado como Felipe González, Mariano Rajoy y Mauricio Macri", señaló.

Entre Nuñez Feijoó, titular del Partido Popular, y Macri existe una corriente de afinidad ideológica. Anoche mantuvieron una larga reunión en La Toja donde compartieron visiones del futuro de América Latina y el aporte que la región puede significar para España en los años que vienen, que seguramente estarán marcados por la escasez de energía y alimentos como consecuencia de la guerra que Rusia le planteó a Ucrania. Entre otras cosas, el líder opositor de España le anticipó a Macri que estará viajando en noviembre para empezar a tomar contacto con el electorado local y conocer más de cerca la realidad argentina.

En su ponencia, Macri dijo que "las oportunidades de la región son infinitas", aunque reconoció que en la Argentina pasamos de "gobiernos que buscan integrarse al mundo con gobiernos que buscan aislarse". Y se quejó por las ambiguedades de la política exterior actual del país, donde no se enfatiza que "Venezuela es una dictadura, que Nicaragua es una dictadura y que Honduras va en el mismo camino".

Por otro lado, se lamentó de la actitud del gobierno boliviano en relación a la ex presidenta Jeanine Añez que "fue elegida por el congreso de su país para ejercer la presidencia, incluso por los miembros del partido que hoy gobierna, y luego dio elecciones tan limpias que ganó el candidato de Evo Morales". "Sin embargo, fue apresada por una justicia amañada", expresó.

Allamand, por su lado, consideró que "América Latina no está condenada a la irrelevancia" actual y tiene "las condiciones para hacer un gran aporte incluso al cambio climático, entre otras cosas porque genera el 60% de las contribuciones para reducir los gases de efecto invernadero en el mundo y la capacidad de generar energía renovable.

Macri destacó el aporte de su gestión en ese camino y en la producción de alimentos en forma sustentable. Incluso defendió la utilización de glifosato en la producción de soja en la Argentina, un herbicida cuestionado por los ambientalistas.

Consultado acerca del atentado que vivió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex presidente no ocultó el shock que le produjo la noticia, que lo motivó a un inmediato repudio. "Lamentablemente, después, utilizaron el intento de magnicidio para denigrar a la oposición, los medios y los jueces", puntualizó.

Y ante la pregunta de que si tuviera que pedir una sola medida inmediata, que se realice automáticamente, dijo que "un sistema judicial con jueces probos e independientes, que decidan como les parece sin presiones de ningún tipo, es lo que más necesita un país para generar condiciones de certidumbre y seguridad en el corto y largo plazo. ".