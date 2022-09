Facundo Manes llevó su gira "Empatía" a La Plata y habló sobre el atentado a Cristina Kirchner

El diputado, neurocientífico y presidente de la comisión de la Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados de la Nación, Facundo Manes, visitó el día de hoy la ciudad de La Plata. Durante la mañana fue recibido por las autoridades de la UNLP, Martín López Armengol, presidente de la institución y Fernando Tauber, vicepresidente de su Área Académica. Manes estuvo acompañado en el encuentro por el presidente de la UCR Buenos Aires, Maximiliano Abad.



En su recorrida por la ciudad de las diagonales, Manes dio una charla abierta a cientos de jóvenes en la Plaza Belgrano, junto a Alfredo Cornejo. "Gracias Alfredo por estar acá con nosotros y a todos los presentes por recibirme con la calidez de siempre. Me alegra ver a tantos jóvenes reunidos en esta plaza con ganas de construir un nuevo país", comenzó.

"Quiero empezar este encuentro reflexionando sobre lo que sucedió en estos días, que sin dudas nos obliga a discutir hacia dónde queremos ir y qué país queremos construir", destacó.

"El fanatismo y el no reconocer al otro, nos pueden llevar a ser un país inviable y no nos permitirá encarar el progreso, la modernidad y el desarrollo. Y revertir esta decadencia cada vez más profunda es imprescindible. Estoy convencido de que hubiera sido ejemplar que se juntaran nuestros ex presidentes en un gesto histórico para poner, de una vez por todas, fin a tanta violencia", sostuvo.

Por su parte, Cornejo agregó que "frente al grave atentado contra la vicepresidenta, el gobierno buscó primero la confrontación con los medios, la justicia y la oposición. Buscan enemigos permanentemente, mientras tanto, nosotros seguimos trabajando en garantizar la unidad de Juntos por el Cambio, para llevar alcanzar ese sueño que compartimos con Facundo, que es de una Argentina con futuro para nuestros jóvenes".