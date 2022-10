Interna en Juntos por el Cambio: que el agua no llegue al río

Facundo Manes generó un ruido para el que la UCR no estaba preparada. Temen que sus declaraciones sobre Mauricio Macri pongan al futuro de la coalición opositora al borde de la fractura. Es por eso que salieron con un duro comunicado a desmarcarse del neurocientífico: "La ruptura de Juntos por el Cambio no es una alternativa", aseguran. Mientras la oposición aún no encuentra la forma de ordenarse de cara a las elecciones del año próximo, las declaraciones públicas de Manes, lejos de sumar, restan. Así lo entienden en la coalición.

Más allá de las opiniones personales hechas puertas adentro, los bloques que componen Juntos por el Cambio vieron con preocupación lo que entienden como cuestionamientos internos hechos en espacios públicos, que van a contramano de la necesidad de fortalecer la unidad opositora y de diferenciarse del Gobierno Nacional.

Campaña 2023: Bullrich y Manes, a los tirones por un senador



Facundo Manes llevó su gira "Empatía" a La Plata y habló sobre el atentado a Cristina Kirchner



Para aquellos que creen tener chances certeras de jugar en la elección del año próximo la puja entre los dos extremos no permite pensar un país distinto. Así lo manifiestan puertas adentro quienes entienden tienen la posibilidad esta vez de no derrochar el capital logrado durante los últimos años.

La Unión Cívica Radical no quiere regalarle al PRO la posibilidad de tener un espacio mayor dentro de la coalición opositora. De todos modos, creen que no hay camino si no es con el bloque unido. Y que, si el Frente de Todos no se rompe, Juntos por el Cambio no tiene posibilidad de coquetear con esa idea.

Facundo Manes salió esta semana con los tapones de punta: "Macri tiene que hacerse cargo del populismo institucional que se generó durante su Gobierno, es casi tan grave como el populismo económico". Las palabras del neurocientífico sonaron como una alarma dentro de la UCR.

Manes vinculó a Macri también con los operadores en la Justicia que actuaron durante su gestión, habló de las evidencias de que en su Gobierno se espió gente, haciendo alusión a la causa por las escuchas ilegales, y dijo que la antinomia Cristina/Macri no permite pensar un país distinto.

¿Solo él piensa eso? No. Claramente dentro del radicalismo no es el único que entiende que si Cristina y Macri son candidatos, ellos pierden espacio. Pero solo Manes lo dijo en una entrevista periodística atacando justamente al fundador de la fuerza en la que hoy la UCR quiere pisar más fuerte.

Es por eso, que, a través de las redes sociales, el partido publicó un comunicado en el que se desmarcó del diputado. Bajo el título "Cuidar entre todos la esperanza que construyó Juntos por el Cambio" quedaron bien marcadas las diferencias entre los compañeros de coalición.

¿Manes lo tenía preparado? No. Es cierto es que el legislador y ya precandidato, a ir a una interna al menos, entiende y dejó en claro en varias oportunidades, que con Cristina jugando por un cargo ejecutivo, al igual que con Macri, a la UCR se le acortan las posibilidades. Y lo que es más grave según su mirada a nivel general, no deja espacio para una idea nueva.

De todos modos, no pensó que sus palabras del fin de semana y luego una aclaración que dejó más oscuros que claros, iban a traer tantos cuestionamientos. Desde María Eugenia Vidal hasta Pichetto; desde Gerardo Morales hasta Gustavo Valdés, pasando por el ex secretario privado de Macri, y hoy legislador Darío Nieto, que se animó a un: "Manes, ¿a quien te comiste?", todas las declaraciones empujaron a Manes a salir con un hilo de tuits durante la tarde del martes, tratando de poner paños fríos, pero sin correrse de su mirada sobre la necesidad de dar lugar a la generación de un espacio que dé lugar a un modelo de país diferente.

"Estamos enfocados en proveer soluciones a todas aquellas cuestiones que angustian a una sociedad muy castigada y, por momentos, escéptica", dice el comunicado de la UCR. "Cualquier manifestación que se aparte de ese rumbo, no importa de dónde provenga, lesiona la esperanza que venimos construyendo desde Juntos por el Cambio", continúa.



El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical trabaja cotidianamente para fortalecer Juntos por el Cambio.



Cualquier manifestación que se aparte de ese rumbo, no importa de donde provenga, lesiona la esperanza que venimos construyendo desde JxC. pic.twitter.com/waRrpQD2hX October 4, 2022

Mientras tanto desde el PRO salieron a bancar a Macri en fila. Inclusive el propio Horacio Rodríguez Larreta: "No estoy de acuerdo con lo que dijo Facundo", aseguró. "Mauricio no estuvo involucrado en espionaje. Yo se fehacientemente, desde mi convicción personal que no estuvo involucrado, pero además lo aseguró la justicia", dijo el Jefe de Gobierno porteño, quien hace una semana se sintió molesto cuando el ex Presidente dijo en público que entendía que Jorge Macri era el hombre mejor preparado para ocupar el lugar en la Ciudad que Larreta dejará a partir del año próximo. El Jefe de Gobierno porteño, entendió que las palabras de Mauricio Macri, fueron un intento por marcarle la cancha.

En estos días Martín Lousteau protagoniza una serie de recorridas con Manes que generan miradas inquietas desde el espacio radical.

Durante este martes, un escueto Gerardo Morales dijo que "la propia Convención Radical ratificó la pertenencia al espacio".

¿Y si Juntos por el Cambio se rompe? Se preguntaban puertas adentro después de las declaraciones y la ratificación que hizo Manes de sus dichos. Como científico, el diputado considera que piensa distinto a las generales de un político: "Cuando hacemos una investigación vemos lo que se hizo antes", afirmó.

"Si lo que hicieron los nuestros fue malo, no lo tomamos, aunque sea de nuestro sector. Y si alguien de nuestros oponentes hizo algo bueno, lo tomamos. En la política todos son como tribus que si estás de este lado, tenés que pensar igual", aclaró Manes.

De todos modos, sus palabras dejaron la pelota en el arco del enemigo. Los familiares de las víctimas del ARA San Juan apoyaron al dirigente radical por "el ataque contra él solo por decir la verdad. Manes nos da la razón al reconocer que hubo operadores en la Justicia", afirmaron.

Puertas adentro del Pro creen que el único objetivo posible de Manes con declaraciones como las que hizo es romper la oposición. Cerca del dirigente radical, entienden que Manes siempre pensó así, al igual que otros dentro del espacio que sienten que la polarización de la sociedad en función de Cristina y Mauricio no suma sino, todo lo contrario.

Creen que las declaraciones de Manes no hacen más que generar ruido dentro del PRO porque el científico necesita ganar protagonismo en medio de una disputa en la oposición que todavía no se ordena. Necesita ganar volumen. Polemizar, sí; romper, no.

Manes quiere ser el único candidato a Presidente dentro de su espacio. Eso no cae para nada bien en otros como el presidente del radicalismo por ejemplo, Gerardo Morales, quien quiere llevar adelante una reforma constitucional en su provincia que no genere cambios en el "no" a la re-reelección del Gobernador.

En tanto, el diputado radical aunque quiere acaparar la centralidad dentro de su partido, entiende que la madre de todas las batallas se juega en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que cada vez que puede, hace llenar su agenda con actividades en ese distrito. No tiene candidato allí para jugar él solo una elección presidencial y su gente cercana le quiere hacer entender que no hay posibilidad de éxito a nivel nacional sin un buen candidato en la Provincia de Buenos Aires.

Así las cosas, el médico neurólogo, logró en parte su objetivo. Mientras Mauricio Macri eligió el silencio para no hacer crecer la pelea, el diputado radical logró mover el avispero. Pero ese revuelo es un arma de doble filo. A esta hora los medios hablan de Manes pero dentro de Juntos para el Cambio volvieron a encenderse las alarmas.

El Gobierno también eligió el silencio y dejar el lugar de discusión en los medios solo para la oposición.

Manes justifica sus palabras en que los científicos van por otro lado cuando ven que pueden cometer dos veces el mismo error. Para parte de la UCR, al diputado se le escapó que las discusiones internas hechas públicas dejaron al partido con reacción limitada en los comienzos de Juntos por el Cambio. Esta vez se lo advirtieron en un comunicado. Entienden que tropezar dos veces con la misma piedra les puede costar muy caro.