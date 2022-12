Intercambio fiscal con Estados Unidos: la letra chica del acuerdo, las cuentas y el blanqueo

El Gobierno selló el acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos (FATCA) en un acto en el Centro Cultural Kirchner con la firma del ministro de Economía Sergio Massa y el embajador Marc Stanley. Ahora la AFIP y su par el IRS trabajarán en la reglamentación, que el Ejecutivo espera tener lista para fin de mes.

"Estamos poniendo en marcha un mecanismo que, durante muchísimos años, la Argentina intentó llevar adelante en acuerdo con Estados Unidos", aseguró Massa en medio de las voces de la oposición que plantean que el acuerdo ya estaba vigente. Regía para casos puntuales y ahora el intercambio será masivo.

Sergio Massa saca músculo: qué gana con el acuerdo con Estados Unidos



Blanqueo en 3 tiempos y penalidades: los detalles del proyecto para atraer dólares de Sergio Massa



Ese acuerdo de 2017 "no sirvió para nada" , remarcó Massa. Este año llegó información de 68 ciudadanos con ese modelo de acuerdo. Hoy no hay un estimado de ciudadanos que se podrán alcanzar pero sí un cálculo sobre el volumen de dólares no declarados: u$s 100.000 millones.

seguridad de los datos

El intercambio automático estará en línea entre la AFIP y el IRS, y el Ejecutivo promete "estricto rigor técnico, operativo y confidencial". Hubo ya varias reuniones entre la AFIP y su par de Estados Unidos para asegurar la fiabilidad del sistema y el código y se terminará de poner a punto en los próximos meses. Por eso, si bien el convenio empieza a regir el 1 de enero de 2023, pasarán un par más de meses hasta que el intercambio se efectivice.

Massa y Stanley con el acuerdo firmado este mediodía en el CCK

El impacto del acuerdo será limitado en el primer año. Massa anunció la puesta en marcha de un blanqueo, para lo que se presentará un proyecto de ley que busca ser aprobado en extraordinarias.

Si el blanqueo se aprueba, tendrá tres etapas, con distintos grados de incentivos para que los titulares de cuentas en los Estados Unidos las declaren de forma voluntaria, antes de que lleguen las intimaciones de AFIP. Esa ventana estará abierta hasta el 30 de septiembre de este año.

"Este acuerdo es importante para Estados Unidos porque permitirá el intercambio de información de las cuentas financieras mantenidas por personas estadounidenses especificadas en instituciones financieras argentinas", remarcó Stanley, que enfatizó que el movimiento es "recíproco" y forma parte de una agenda bilateral más amplia.

Cuentas sin declarar en Estados Unidos: el FATCA se firma este lunes y confirman nuevo blanqueo de capitales



Hasta la fecha, Estados Unidos firmó más de 100 acuerdos bilaterales de este tipo con jurisdicciones extranjeras, según detalló el embajador. "Es un paso importante en nuestros esfuerzos mutuos para combatir la evasión fiscal en el extranjero que afecta a ambos países y aumentar la transparencia en el sistema financiero mundial", agregó Stanley.

La vicepresidenta Cristina Kirchner habló del intercambio con el embajador Marc Stanley

En el Gobierno sostienen que es un acuerdo que mira el largo plazo, aunque puede generar la llegada de dólares y más recaudación en el corto, lo que les daría aire a las reservas y al programa fiscal.



qué informará estados unidos

Estarán alcanzados los individuos que hayan abierto una cuenta en Estados Unidos como extranjeros, no sólo como individuos sino como integrantes de sociedades o trusts (fideicomisos) según aclaran en el Gobierno sobre la letra china. En ese marco, apuestan a que los bancos de los Estados Unidos demandarán las declaraciones de los depositantes. Lo mismo correrá para los bancos argentinos, sociedades Alycs y de seguros, que ayer tuvieron una reunión con los funcionarios de Finanzas para adecuarse a las exigencias del acuerdo.

La información alcanza saldos de cuentas, utilidades, intereses y rentas. "Alguna de esas cuentas por formar parte de una sociedad, o por tener alquileres de propiedades", indicó Massa. Y sumó "la transferencia entre cuentas, la integración de capital de sociedades y obviamente todas las tenencias vinculadas a actividades reguladas por el sistema financiero".

Impuesto a las Ganancias: el nuevo piso de AFIP desde enero de 2023, deducciones y devoluciones



Acuerdo fiscal con EEUU: atención al Registro de Beneficiarios Finales



Se recibirá la información del último año, pero el IGA prevé que la información puede llegar a 2018 y se pueden rastrear los movimientos de las cuentas.

Sobre las sociedades y trusts, en el Gobierno remarcan que "cuando se abre una cuenta a nombre de una empresa hay que poner a todos los beneficiarios". En los acuerdos firmados con otros países se informan cuentas desde los u$s 50.000 pero en el caso de la Argentina, fuentes oficiales aseguraron que "no hay umbral mínimo".

nuevo blanqueo y penalidades

El acceso a la información estará acompañado por un blanqueo de capitales. Una "externalización" voluntaria que podrá realizarse hasta el 30 de septiembre si el Congreso aprueba el proyecto que prepara Economía y AFIP y que permite cumplir con la parte de reforzar reservas.

Massa con Castagneto y Michel, los funcionarios a cargo del acuerdo

Massa les pidió a Cecilia Moreau y Carlos Heller que convoquen a la Comisión de Presupuesto y a la de Legislación General para los titulares de AFIP y Aduana, Carlos Castagneto y Guillermo Michel, entre otros, "puedan asistir e informar y poner en marcha una legislación que promueva la posibilidad de exteriorización pero que también castigue con toda la fuerza de la ley a aquellos que, cumplidos los pasos del proceso de exteriorización, no blanqueen o no exterioricen su tenencia de dinero en el exterior".

Para la puesta en marcha del intercambio no es necesario pasar por el Congreso. El blanqueo, si bien viene de la mano del acuerdo, no es condición para el intercambio de información.

En el caso de quienes ingresaron al blanqueo de 2017, las normas de la ley 27.340 daban un margen de un 1% en bienes o cuentas sin declarar para los contribuyentes que optaran por esa amnistía. "Si blanqueó y ahora se encuentran tenencias por arriba del umbral del 1%, se cae el blanqueo", advierten en el Gobierno, por lo que entrarían a regir las penalidades para esos contribuyentes.