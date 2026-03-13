Daniel Chodos es una palabra autorizada dentro de las mesas. Jefe de Research y socio en Dhalmore Capital, fue director y jefe de Estrategia de renta fija para Latinoamérica en Credit Suisse con base en Nueva York. Anteriormente trabajó en Morgan Stanley manejando los fondos de inversión de bonos de mercados emergentes y en el World Bank en Washington. Destaca del Gobierno la continuidad de la consolidación fiscal, la acumulación de reservas y la recuperación del acceso al financiamiento: “Son factores que entendemos podrían llevar a que agencias como Moody’s, Fitch Ratings o S&P mejoren la calificación de Argentina. En ese escenario, creemos que los spreads soberanos podrían comprimirse hacia la zona de los 400 puntos básicos, reduciendo significativamente el riesgo país”. ¿Cómo ves al país en medio del conflicto de la guerra? Hoy Argentina está mucho mejor posicionada para enfrentar un conflicto internacional que en el pasado. La economía muestra una macro más sólida y estable, con superávit fiscal, cuentas externas equilibradas (o con déficit bajo), un tipo de cambio más flexible y un esquema de política económica más consistente y creíble. Además, Argentina se está consolidando como exportador neto de energía, por lo que un aumento en el precio de estos commodities mejora su posición externa y su liquidez en dólares. Todo esto se reflejó en la buena performance que tuvieron los activos argentinos en comparación con otros mercados emergentes desde que comenzó el conflicto. Tanto la moneda como las acciones y los bonos en dólares mostraron un comportamiento relativamente mejor. En otras palabras, los activos argentinos ya no operan con un beta tan alto frente a los shocks globales como ocurría en el pasado. La continuidad de la consolidación fiscal, la acumulación de reservas y la recuperación del acceso al financiamiento son factores que entendemos podrían llevar a que agencias como Moody’s, Fitch Ratings o S&P mejoren la calificación de Argentina. En ese escenario, creemos que los spreads soberanos podrían comprimirse hacia la zona de los 400 puntos básicos, reduciendo significativamente el riesgo país. ¿Dónde ves valor? Vemos valor en los bonos soberanos en dólares. Actualmente, los spreads de los bonos soberanos argentinos se ubican cerca de los 560 puntos básicos, un nivel elevado en relación con el “fair value” observado en países con calificación CCC+, que es el rating que hoy asignan a Argentina agencias como S&P Global Ratings, Fitch Ratings y Moody’s. A nuestro entender, la consolidación de las mejoras macroeconómicas y el aumento de la liquidez en moneda extranjera podrían llevar a una mejora en la calificación soberana y eso actuaría como un catalizador para una compresión más significativa de los spreads. En el caso de las acciones también mantenemos una visión positiva, aunque el desempeño seguramente será más heterogéneo y dependerá en gran medida del sector. La evolución del nivel de actividad, junto con la recomposición de márgenes y ganancias corporativas, será clave para determinar el potencial de cada compañía. ¿Cómo esta la Alyc? Actualmente estamos creciendo con fuerza en el segmento internacional. Existe un universo de inversores que están mirando a la Argentina con mucho interés, aunque muchos de ellos todavía están esperando que se consoliden los cambios estructurales que se están implementando. Los bonos en pesos son la próxima estrella y donde los inversores extranjeros ven una oportunidad atractiva junto con las tasas de interés cayendo y el dólar relativamente estable. Nuestro plan de expansión también contempla el crecimiento en el interior vía “advisors”. ¿Dónde ven las oportunidades dentro del mercado de capitales? El cepo no se ha levantado completamente y todavía hay mucho activos bajo gestión dentro de los fondos que esperamos se vaya depurando gradualmente. Con una mayor apertura financiera, el acceso al crédito para las empresas debería seguir expandiéndose. Esperamos ver más emisiones como las que vimos en el último semestre y una mayor participación de inversores internacionales. Si miramos indicadores estructurales, Argentina tiene niveles de bancarización sobre el PBI o capitalización bursátil sobre el PBI de los más bajos de la región. Históricamente siempre existió la aspiración de aumentar esos ratios, pero fue difícil sostener ciclos prolongados de estabilidad macroeconómica que lo permitan. Esperamos que esta vez pueda ser diferente y que eso contribuya al desarrollo de un mercado de capitales más profundo y no solo para inversores atrapados por un corralito. ¿Qué se requiere? Con mayor estabilidad macro y financiera, la profundidad del mercado debería aumentar, ampliando el universo de inversores e instrumentos disponibles tanto para financiar la economía real como para canalizar inversiones. Por ejemplo, en Chile, Colombia y Perú existen mercados de derivados mucho más desarrollados que permiten a empresas e inversores tomar posiciones o cubrir riesgos financieros. En esos países hay swaps de tasas de interés con participación activa de empresas locales e inversores internacionales. En Argentina el desarrollo de estos instrumentos ha sido más limitado debido a los recurrentes controles de capital, regulaciones cambiarias y alta volatilidad macro y financiera. ¿Cómo ves la depuración que debería haber en el mercado, por la cantidad de Alycs que hay, hacia dónde ves que va hoy el negocio de las Alycs? Creo que la depuración va a ocurrir, pero sobre todo de aquellas Alycs muy enfocadas en negocios particulares que dependían mucho de la coyuntura del momento. Nuestro ADN viene de manejar riesgos en mesas de bancos y tesorerías. Este negocio requiere de mucho valor agregado y eso es donde nos enfocamos para nuestros clientes. La industria, en general, va hacia un negocio de márgenes muchos más chicos, pero potencialmente con volúmenes más grandes a medida que crece el mercado de capitales local y donde se cobre por el valor agregado que se ofrece a los clientes. Es decir, en un mercado con mucha mas profundidad el negocio va a venir por mas volumen y menos márgenes, como esta ocurriendo en muchas otras industrias. ¿Qué necesitan hoy las Alycs para poder desarrollarse más dentro del mercado, que le pedirían al Gobierno, tanto CNV, Economía como al Central? La economía necesita seguir avanzando en una mayor flexibilización normativa y en la reducción de la burocracia. Todavía existen regulaciones que dificultan la operatoria diaria, especialmente cuando se trata de trabajar con inversores no residentes. Simplificar este marco regulatorio ayudaría a desarrollar mucho más el mercado local. ¿Qué oportunidades ves una vez que el país pueda salir a emitir deuda internacional? Para las que tienen más llegada a clientes internacionales esto va a generar oportunidades para participar en emisiones y aumentar el asesoramiento e intermediación. Pero, en definitiva, un mercado de capitales más grande va a traer oportunidades para todos.