Sergio Massa saca músculo: qué gana con el acuerdo con Estados Unidos

Sergio Massa acaba de dar un golpe importante. La firma del acuerdo de intercambio de información fiscal con Estados Unidos es un hecho importante si se lo mira desde el objetivo del Gobierno: meter presión a quienes tengan sin declarar cuentas en ese país, y lograr el ingreso de dólares a través de un blanqueo, pero tiene también otras lecturas.

Desde lo político, los efectos de esta decisión tienen impacto tanto fuera como dentro de la Argentina. En Estados Unidos, que Massa haya impulsado la aprobación de este acuerdo tuvo un efecto muy positivo. Su relación con Washington DC es buena desde hace tiempo, y esto revitaliza la imagen que tienen del ministro de Economía.

Para los Estados Unidos, la firma de este acuerdo casi que no tiene efecto. Las autoridades reconocen que " seguramente no es demasiado lo que pueda aportar ", debido a que no se esperan encontrar grandes inversiones estadounidenses en la Argentina sin declarar.

Sergio Massa y el embajador Marc Stanley en la firma del acuerdo FATCA

Es decir: el beneficio es prácticamente todo para el Gobierno, en tanto que para la gestión del presidente Joe Biden se trata de un formalismo para cumplir con la ley, en la que se impulsa a firmar estos intercambios de información.

guiño al kirchnerismo

Internamente esto también tiene un efecto. Para un sector del Gobierno -desde lo simbólico, más allá que desde lo estrictamente legal y financiero- siempre es bienvenida la idea de salir a buscar a quienes tienen activos en el exterior. Y Massa está cumpliendo con esa máxima.

Del otro lado, el titular de Economía vuelve a dejar en claro que su relación con los Estados Unidos es fuerte, así como si imagen en ese país, con todo el peso que eso puede tener para varios sectores.

Massa recordó que Stanley habló del intercambio con Cristina Kirchner y Alberto Fernández

Además, muestra una estrategia que va más allá de lo que había hasta hoy. Se pasa un intercambio de pedido "a demanda", por otro automático que aportará un volumen significativo.

reclamos a mauricio macri

Durante la presentación del acuerdo Massa hizo hincapié en que esto nunca se había llevado adelante. Y en Estados Unidos le dan la razón, pero además no ocultan su sorpresa al comentar que el expresidente Mauricio Macri nunca quiso avanzar en este sentido. Palo para el referente de la oposición, pero también una palmada para Massa.

Está claro, el ministro saca músculo con este acuerdo. En lo interno y en lo externo. Pero también es cierto que los efectos no serán inmediatos. Este lunes se presentó el intercambio de información masivo, pero todavía faltan varios pasos para poder decir que los resultados se empiezan a ver porque falta la letra chica.

Incluso, en Estados Unidos sostienen que esto recién podrá arrojar resultados un poco más fuertes recién a partir del segundo semestre del año que viene, con deadline en septiembre . "Este acuerdo será muy importante para 2023 pero también para los próximos años", dijo Massa, dejando entrever justamente que buena parte de la gestión actual del Gobierno no verá los resultados.

La apuesta más urgente del Gobierno es que aquellos que tengan activos afuera decidan blanquear para de ese modo evitar quedar expuestos a cualquier reclamo oficial luego de aparecer en algún listado oficial.