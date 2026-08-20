El asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz y exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, fue acusado formalmente por el ataque contra su expareja, la abogada Nadia Beller. La Fiscalía calificó el hecho como tentativa de feminicidio y solicitó 180 días de prisión preventiva.

La acusación llega después del ataque armado sufrido por Beller días atrás frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Cerimedo deberá presentarse este jueves ante un juez cautelar, que definirá su situación procesal.

Cómo avanza la causa en Bolivia

Según la reconstrucción de los hechos, dos hombres vestidos con ropa similar a la de los repartidores de comida abordaron a Beller y uno de ellos le efectuó tres disparos a corta distancia. Cerimedo fue detenido el martes de madrugada en el aeropuerto de Viru Viru, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Buenos Aires.

La investigación continúa con nuevas medidas de prueba. Entre ellas, la Justicia boliviana perita el teléfono celular de Cerimedo para reconstruir los hechos y determinar si existen elementos que permitan esclarecer el ataque.

Las pericias realizadas en el hotel donde ocurrió el hecho también permitieron encontrar casquillos de bala, una evidencia considerada relevante para la causa. A esto se suma un dato incorporado al expediente: la ambulancia que asistió a la víctima recibió un llamado a las 20:34 hs, mientras que, según las cámaras de seguridad del hotel, el ataque ocurrió alrededor de las 20.40 hs.

Desde el Gobierno boliviano buscaron despegarse del caso. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que Cerimedo “no ha recibido ni recibirá ningún tipo de protección política” y aclaró que colaboró en la campaña de Paz y en temas de comunicación, pero no integraba formalmente la estructura estatal.

La defensa y la hipótesis del “autoatentado”

En las últimas horas, la defensa de Cerimedo sostuvo una hipótesis que fue ampliamente cuestionada. Su abogada, Margarita Arce, afirmó que Beller habría organizado un “autoatentado” con fines políticos y aseguró que la mujer buscaría “desarticular al actual gobierno” por su supuesta cercanía con el expresidente Evo Morales.

Beller, por su parte, cuestionó públicamente el manejo inicial de la investigación y pidió que el expediente no fuera declarado reservado. Su solicitud fue atendida por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, quien instruyó al juez de la causa mantener el proceso fuera de reserva.

El caso también repercute en la Argentina, donde el expresidente Milei mantiene silencio sobre su exasesor y en el país se investiga el esquema de Cerimedo con pedidos de preservación de evidencia digital vinculada a sus comunicaciones. La audiencia de este jueves, prevista para las 14:30 hs, definirá si el consultor continúa detenido mientras avanza la causa.