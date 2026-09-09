La Universidad de la República (Udelar) suspendió las actividades curriculares de grado y posgrado hasta el próximo sábado 12 de setiembre inclusive, luego del intento de femicidio en la Facultad de Medicina. En principio, las clases habían sido suspendidas hasta el martes y ahora la medida fue extendida.

De esta manera, las clases se retomarán el próximo lunes 14 de setiembre. El Consejo Directivo Central de la Udelar resolvió que los días 9, 10 y 11 de setiembre “sean destinados a instancias de reencuentro, intercambio y reflexión en los distintos centros de estudio, con participación de estudiantes, docentes y funcionarios técnicos, administrativos y de servicios”.

Los servicios universitarios podrán habilitar excepcionalmente durante esos días actividades curriculares que involucren a docentes del exterior o que estén vinculadas a funciones de asistencia o extensión.

Además, las autoridades pidieron a los consejos y comisiones directivas de los servicios que “planifiquen acciones inmediatas contra la violencia basada en género, mientras se elabora y aprueba un plan institucional con acciones transversales para toda la Udelar”.

El Consejo Directivo Central reconoció las “insuficiencias y desafíos que persisten en las respuestas institucionales en contra de la violencia de género” y reafirmó su disposición a fortalecer las políticas de género dirigidas a la comunidad universitaria.

Intento de femicidio

El intento de femicidio ocurrió el martes 1° de setiembre, cuando un joven de 19 años atacó con un cuchillo a una compañera de la misma edad dentro de la Facultad de Medicina, ubicada en el barrio Aguada.

La joven recibió heridas en el abdomen y el rostro. Fue asistida y se encuentra fuera de peligro.

El agresor fue detenido y trasladado a una clínica psiquiátrica de su prestador de salud debido a una descompensación.

La Fiscalía aguardaba su evolución médica para poder tomarle declaración y caratuló este caso como un intento de femicidio.