Fotografía del 25 de octubre de 2023 que muestra a Fernando Cerimedo (d) y al exjefe de Gabinete de Ministros de Argentina Nicolás Posse.

Fernando Cerimedo, detenido este martes en Bolivia en medio de una investigación por el intento de asesinato a su expareja, fue asesor político del presidente Javier Milei, tuvo relación con el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva y fundó el medio La Derecha Diario, ahora propiedad del español Javier Negre.

La Policía detuvo a Cerimedo en el aeropuerto de Viru Viru, en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, tras constatar que el argentino y Nadia Beller, quien fue víctima de un ataque armado, tuvieron “en días pasados un problema de carácter sentimental” .

Nacido en 1981, al argentino se lo reconoce como un especialista en campañas a través de redes sociales y fue parte activa de la estrategia de comunicación que llevó a Milei a la Presidencia en 2023, cuando se presentó como un candidato rupturista.

En una entrevista con La Nación, en mayo de 2023, Cerimedo dijo que se “inmolaría” por Milei y reconoció que se dedicaba a realizar “campañas negativas” con el objetivo de dañar la imagen de candidatos y adversarios de sus clientes.

Con el triunfo de Milei en la segunda vuelta de las presidenciales de aquel año, el detenido difundió que él había logrado conectar al mandatario electo argentino con el magnate tecnológico Elon Musk, quien lo felicitó por el triunfo electoral.

Hasta mediados de 2024, se dedicó a sostener el apoyo al presidente ultraderechista de Argentina a través de lo que especialistas en comunicación definen como “milicias digitales” y cuentas automatizadas capaces de influenciar y torcer las tendencias en redes sociales.

En septiembre de 2025 brindó testimonio ante la Justicia en la causa que investiga un supuesto esquema de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), uno de los grandes escándalos del Gobierno de Milei, y aportó información que apunta a la autenticidad de las grabaciones que desataron el caso.

Artífice de las ‘milicias digitales’ latinoamericanas

Fernando Cerimedo fue uno de los pioneros en Latinoamérica en la creación de ‘milicias digitales’ para destruir adversarios políticos a través de campañas negativas.

A finales de 2024, la Justicia de Brasil lo incluyó en una extensa investigación sobre el intento de golpe de Estado de enero de 2023 -por la que el expresidente Bolsonaro fue encarcelado-, en la que lo describió como diseminador de noticias falsas sobre las elecciones de 2022, que ganó Lula da Silva.

En la investigación de 884 páginas realizada por la Policía Federal brasileña, aparece mencionado 66 veces.

A través de Numen, la empresa de estrategia digital de Cerimedo, participó también en campañas electorales en países como Honduras y en Bolivia, donde el actual vicepresidente, Edman Lara, aseguró en una entrevista con Radio Activa, realizada en enero de 2026, que el argentino fue “asesor personal” del mandatario Rodrigo Paz para la segunda vuelta de las presidenciales del año pasado.

La Derecha Diario, el portal de Negre y la ultraderecha

Cerimedo fundó en 2021 La Derecha Diario en Argentina, un portal digital de ultraderecha que en la actualidad es uno de los más citados por Milei y publica datos e informaciones favorables al Gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

El ultra español Javier Negre, que fue condenado por difamar a un periodista y publicar fotografías de las hijas del ministro español Óscar Puente, es hoy día propietario de La Derecha Diario, según anuncia él mismo en su perfil de X, tras haber comprado las acciones a Cerimedo .

Desde esa posición, Negre potenció la línea editorial de apoyo a Milei, así como la agresividad contra figuras de la oposición y quienes sostienen posiciones críticas al Gobierno argentino.

La Derecha Diario publicó en marzo de 2025 que Cerimedo fue designado como representante en América Latina de las empresas tecnológicas Campaign Nucleus y Eyes Over, propiedad del consultor digital estadounidense Brad Parscale, exasesor de campaña de Donald Trump.