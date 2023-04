Berni vs Aníbal: los 9 mensajes que Fernández le mandó tras la golpiza y el bonaerense ignoró

Nueve mensajes le mandó Aníbal Fernández a Sergio Berni el lunes después de ver por televisión cómo le pegaban en la protesta de choferes de colectivo por el crimen de Diego Barrientos. Al noveno mensaje el ministro de Seguridad hizo una captura de la pantalla de su celular y se la envió a su par bonaerense.

"Che, te escribí nueve veces, si no tenés ganas de hablar hacé lo que quieras", escribió Fernández, que tiene fuerte carácter, tras no recibir ninguna respuesta. Después archivó su monólogo virtual y se fue a Rosario.

El Gobierno de la Provincia denunció en la Justicia la agresión de colectiveros a Sergio Berni - El Cronista



La inseguridad escala en el ranking de preocupaciones sociales: cuál es la única urgencia que aún le gana



Recién en la noche del martes recibió contestación: "Perdón, no te había visto", escribió Berni después de haber dicho que el ministro de Nación mentía sobre el envío de gendarmes a la Provincia. "Estoy en TN, cuando termino te llamo", se excusó el bonaerense.

Hasta este mediodía Aníbal Fernández no había recibido ninguna otra comunicación. "Capaz sigue en TN o lo secuestraron ahí", ironizó en diálogo con Radio con Vos.

El ministro nacional insistió en tener una amistad con Berni desde hace años. Incluso avaló su teoría sobre una conspiración en el piquete de General Paz y Ruta 3 donde agredieron al ministro de Buenos Aires, coincidió en que fue "sospechoso" el asalto a la unidad de la línea 620 que terminó con el asesinato de Daniel Barrientos y respaldó la decisión de Berni de ir a intentar desactivar la protesta de colectiveros. "La visión mía es la misma, uno va solo o no va" consideró sobre por qué no tenía custodia y apuntó que la Policía de la Ciudad no debió evacuarlo.

El desencuentro, como ya pasó entre Nación y Santa Fe, un episodio saldado, se dio por la presencia de fuerzas federales en el Conurbano. Nadie se anima a decir cuál fue el punto de partida en una relación que arrancó cerca de Néstor Kirchner.





Cumbre en Casa Rosada

En noviembre del año pasado, el Presidente Alberto Fernández reunió en su despacho al ministro Fernández con el jefe de gabinete de Buenos Aires, Martín Insaurralde. La reunión, difundida públicamente, le sirve al ministro nacional como muestra de su predisposición con la Provincia aún cuando esta mañana al llegar a su oficina admitió que hace meses que no habla con Kicillof y lo acusó de desconocer el trabajo del Comando Unificado del Conurbano y todo lo que coordinaron desde la Secretaría de Seguridad con el equipo de Berni en cinco reuniones sucesivas.

"Hay más de 6000 gendarmes", aseguró e incluso subrayó que ayudaron a bajar el delito. Y criticó a Kicillof: "Es un profundo desconocedor de las cosas que suceden".

Este miércoles su equipo se ocupó de difundir imágenes de los gendarmes recorriendo paradas de colectivo y custodiando a los pasajeros arriba de los vehículos en Hurlingham, Merlo, La Matanza, San Martín, Lanús, Guernica, Lomas de Zamora , entre otros destinos.

Gendarmería ya custodia colectivos y paradas en el Conurbano

Este miércoles por la mañana, 48 hs después del crimen del chofer Barrientos, se realizó la primera de una serie de reuniones para el desembarco de gendarmes en cinco zonas distintas, incluidos municipios de la oposición. A cargo está Mercedes La Gioiosia, exfuncionaria de Axel Kicillof y de diálogo permanente con el gobernador, con Berni y con los intendentes, incluso tiene vínculo aceitado con municipios de Juntos por el Cambio como Lanús o Tres de Febrero.

La reunión buscó terminar de organizar las tareas divididas en regiones. El Comando N°1 - Norte unifica las tareas de Escobar, Pilar, General Rodríguez y Marcos Paz; el Comando N°2 - Noroeste, aglutina a Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Merlo, Moreno, San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas. Por otra parte el Comando N°3 - Suroeste corresponde a La Matanza, distrito donde sucedió el trágico asalto de esta semana.

Por otra parte el comando 4 corresponde al sur, Avellaneda, Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown y Ezeiza mientras que el quinto es La Plata, Ensenada, Berazategui, Florencio Varela, Presidente Perón, San Vicente y Cañuelas.