Aníbal Fernández anunció el envío de fuerzas al Conurbano: cómo será el operativo

Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, estuvo presente en la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, dónde fue citado para explicar lo que estaba sucediendo con los narcos en Rosario. El funcionario expuso su plan para enviar un comando unificado a barrios del Conurbano bonaerense y recibió críticas por la inseguridad.

Ante el marco presentado en los últimos días en la ciudad santafesina, el ministro de Seguridad busca poner el foco en el combate contra la violencia e inseguridad en el conurbano bonaerense.

"V amos a tener acciones rápidas, porque se necesita tener respuestas muy rápidas para poder cumplir con el objetivo ", enfatizó Fernández en la Cámara baja.



De qué se trata la fuerza que Aníbal Fernández busca poner en marcha en el Conurbano

El comando unificado estará compuesto por las fuerzas federales y las tareas están enfocadas en la prevención y lucha contra el narcotráfico en los barrios populares del conurbano.

Los agentes de seguridad tendrán cinco centros operativos:

La Plata

La Matanza

Tigre

Pilar

Avellaneda

Fernández informó que " En materia de narcotráfico se hicieron en 2022 un total de 22.196 procedimientos, en los que se logró detener a 20.907 personas ".

Por otro lado, legisladores de la oposición salieron al cruce. Cristian Ritondo lo acusó por la falta de recursos y herramientas que tiene Gendarmería en La Matanza.



" Los que han desarmado esas unidades y se llevaron los gendarmes son ustedes, señor ministro. En La Matanza estaba frente al barrio Puerta de Hierro. Van a empezar algo que desinstalaron ustedes desde el 10 de diciembre de 2019. Empezaron con los municipios que no son oficialistas ", declaró Ritondo.



Mientras que, el diputado santafesino del PRO Federico Angelini, y el diputado nacional Ricardo López Murphy opinaron sobre sus dichos acerca del narcotráfico en Rosario.



Ante las declaraciones de la victoria de los narcos por parte del ministro de Seguridad, el diputado Angelini remarcó que " A usted le ganó (el narcotráfico), o peor aún, se dejó ganar ".



Por el lado de López Murphy, dijo que " Cuando expresó que los narcos nos han derrotado, me sentí perturbado. Si no tiene fuerzas o cree que no tiene condiciones para hacerlo, lo mejor es que renuncie ".



Foto: NA