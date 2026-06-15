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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este lunes, 15 de junio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 15 de junio de 2026. A la cabeza salió el 3369 (Vicios).

 1°3369 11°5622 
 9751  12°5566
 3°4389  13°0335 
 2278  14°9251 
 9009  15°5915 
 6°0067  16°0790
 6441  17°5195 
 9132  18°4529 
 9057  19°9341 
 10°6110 20°5606 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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