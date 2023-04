Axel Kicillof tomó seis decisiones y Cristina Kirchner llamó a Sergio Berni

El crimen de Daniel Barrientos impacta en la campaña por la reelección de Axel Kicillof. No es un drama nuevo: por lo menos tres hechos similares se suceden a diario en la provincia de Buenos Aires y ponen en jaque al equipo del gobernador. No todos son tan mediáticos. Esta vez, a un gremio fuerte que acompaña el reclamo de Justicia y seguridad se sumaron las imágenes del secretario Sergio Berni atacado y sangrando.

Tres órdenes dio Kicillof, que en esta ocasión convocó a una reunión a Berni, al secretario de Transporte Jorge D' Onofrio, y a Roberto Fernández, titular del gremio (UTA) y suspendió la televisación de un acto con intendentes, del que difundió fotos recién un día después. En una de las imágenes se lo ve con el intendente de La Plata Julio Garro (Juntos por el Cambio) y, en varias, con la vicegobernadora Verónica Magario, ex intendenta del municipio donde ocurrió el hecho.

Lo primero que remarcó el gobernador, tras recibir un informe sobre cómo fue el asalto al colectivo 620, fue no salir a ‘dar lástima' en redes sociales ni en los medios. Su diagnóstico es igual al de otros crímenes en su territorio: la responsabilidad por la seguridad es del Estado y no se puede deslindar ni siquiera si el hecho hubiera sido ‘armado'. Hasta que no haya pruebas de que no fue un simple hecho delictivo, en La Plata no dirán más que "fue un hecho raro, un operativo comando con una logística más grande de la habitual para robar una mochila". Berni se desmarcó y fue a fondo con su teoría de que detrás hay una conspiración.

En segundo lugar Kicillof pidió poner todos los recursos a disposición para que se esclarezca el crimen. Puede ser un caso emblemático. Sigue la causa en conversaciones permanentes con sus ministros.

En privado Kicillof recibió a intendentes bonaerenses junto a la vicegobernadora Verónica Magario

En tercer lugar y a pesar del malestar por el perfil alto del funcionario, en la gobernación volvieron a ratificar al ex militar. "Así es Berni, si no te gusta hay que poner otro ministro", lo sostuvieron mientras advertían que poner el cuerpo le ha funcionado en otras ocasiones. Para él, no hay muleto y no pocos creen que sería un signo de debilidad sacarlo después del fracaso en su intento por convencer a los choferes de que levantaran el corte de General Paz y Ruta 3. Parece parte del folklore pero es un escándalo: otra vez se cruzó con la Ciudad de Buenos Aires y con su par de Nación, Aníbal Fernández. Del otro lado no se callaron y redoblaron la apuesta.

El apoyo de Cristina Kirchner

A Berni lo llamó Cristina Kirchner después de ver las dramáticas escenas por televisión. Lo reveló el funcionario y lo confirmaron en el despacho de la Vicepresidenta. También él se había puesto a su disposición cuando el año pasado sufrió un atentado en la puerta de su domicilio en el barrio de Recoleta. En cambio no hubo -hasta ahora- ningún llamado del Presidente, no al ministro que suele ser muy cruel en sus comentarios respecto del Presidente sino tampoco al gobernador Kicillof. Los puentes están rotos hace tiempo por motivos de público conocimiento como el operativo clamor a favor de Cristina Kirchner y la reticencia de Alberto Fernández a bajarse de una posible reelección. Ofició como amable enlace el jefe de gabinete Agustín Rossi.

Sergio Berni se quejó del operativo de la Policía de la Ciudad para sacarlo del corte en Ruta 3 y General Paz

"Ya pedimos gendarmes muchas veces", recuerdan en Gobernación. Lo dijo también Berni quien agregó que el ministro Aníbal Fernández "miente" cuando dice que no hubo tal requisitoria. La novela ya se vio en los cruces públicos entre Santa Fe y Nación por la lucha contra el narcotráfico.

Al pedido de no sobreactuar la preocupación, intensificar la investigación y la ratificación de Berni, el gobernador le agregó su resignación: no cree que se pueda encauzar el diálogo con Nación para incrementar el número de efectivos de las fuerzas federales en el Conurbano. Justo en La Matanza el intendente Fernando Espinoza había celebrado el envío de gendarmes. El matancero sí tuvo comunicación con Nación, a diferencia del gobernador y Berni que por nota pidieron saber cuántos, dónde y que tareas cumplirán los efectivos. A cambio sólo hubo queja pública del ministro del área.

En cuarto lugar Kicillof tomó una decisión: a diferencia de Berni, evitará discutir con Diego Santilli, Cristian Ritondo y con Alberto Fernández. Sí, al Presidente lo ponen en la lista de la oposición. "A la gente no le cambia nada", explican en su entorno sobre los improductivos debates públicos mientras mueren inocentes en Buenos Aires. Y levantan los hombros cuando se les repregunta por la incapacidad de coordinar cuando pertenecen al mismo signo político.

Con la Bonaerense no alcanza

En quinto lugar, desde el Ministerio de Justicia, a cargo de Julio Alak, se designó a María Agustina Iafolla, directora provincial de acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima, para que siga en forma directa el tema. No llamó por teléfono a la familia de Daniel Barrientos, la funcionaria fue al velorio para acompañar a la familia y mantuvo al tanto a la casa de gobierno.

La batería de resoluciones es insuficiente. Lo reconocen en La Plata donde insisten en que no alcanzan los 95000 agentes de la Bonaerense, ni los aumentos salariales, ni los autos o chalecos antibalas que entregan para hacer más efectiva la pelea contra la inseguridad. Con el objetivo de sacar más policías a las calles está en marcha el proceso de selección y capacitación de choferes de patrulleros que arrancó con la sanción de una ley provincial en diciembre. Ahora también se retoma, después de una larga pausa, el plan para que los colectivos tengan cámaras y cabinas de seguridad.

Los que escucharon a Kicillof dicen que fue categórico. Y que pidió que nadie descanse hasta que se sepa qué pasó. También que se brinde rápida información.

La sexta y última decisión que tomó fue no suspender su agenda, ni siquiera la de campaña. "Hay que trabajar y trabajar, no se puede bajar la gestión", lo traducen los que más lo conocen. El lunes bajó el perfil y tuvo un acto privado con intendentes pero este martes se fue, tal como tenía planeado, a los municipios de Navarro y General Rodríguez para sortear viviendas, inaugurar una escuela secundaria y entregar un tomógrafo.