La pandemia cambió la forma de trabajar en todo el mundo, la jornada laboral en todos los países se divide ahora en un antes y después del Covid 19, con este contexto como marco sobre lo que hoy es normal entre las empresas y los trabajadores, existen algunos derechos y deberes que por ley deben estar garantizados tanto a favor del empleado como del patrón, jefe o empresa contratante.

“El teletrabajo ofrece ventajas para las personas empleadoras y trabajadoras, así como para los centros de trabajo, al contribuir a mejorar las condiciones laborales y fortalecer la productividad”, remarcó de forma reciente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS, y sumó seis beneficios que el teletrabajo ofrece ahora en México.

Tras la reforma al artículo 123 de la Constitución, México comenzará exactamente el primero de enero del 2027 su reducción de la jornada laboral. Shutterstock

Trabajadores en México están a 97 días de comenzar una nueva era de trabajo

Tras la reforma al artículo 123 de la Constitución, México comenzará exactamente el primero de enero del 2027 su reducción de la jornada laboral, pasando en principio de 48 a 46 horas semanales hasta llegar en el 2030 a las 40 horas de trabajo por semana. Al momento de escribir esta nota, quedan 97 días exactos para que ese hecho suceda .

Beneficios de trabajar desde casa. STPS México

Trabajar menos de 48 horas a la semana se suma a los ya beneficios contemplados por Oficial Mexicana NOM-037-STPS-2023, Teletrabajo-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo, de los cuales, la STPS resaltó seis beneficios del teletrabajo.

Mayor flexibilidad para organizar los tiempos de trabajo

Mejor equilibrio entre la vida laboral, personal y familiar

Mayor productividad y eficiencia en las actividades laborales

Menor rotación de personal

Optimización de espacios y reducción de la necesidad de oficinas

Fomenta el diálogo y la colaboración entre las personas trabajadoras y empleadoras

Mayor flexibilidad para organizar los tiempos de trabajo. STPS México

¿Qué está obligado el empleado a avistar a su patrón cuando se trabaja desde casa?

Para muchos trabajadores hacer sus tareas desde casa les resulta puede representar mayor libertad, licencias que se puede llegar a confundir con limitar sus reportes sobre lo qué están haciendo, dónde y cómo, pero, por norma Oficial Mexicana NOM-037-STPS-2023, Teletrabajo-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo , todos los empleados están obligados a reportar por escrito casos como los que contempla el punto 6 “Obligaciones de las personas trabajadoras bajo la modalidad de Teletrabajo”, de la norma.

Cualquier alteración de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo o un caso de fuerza mayor que impida desarrollar el Teletrabajo. También debe informar sobre acontecimientos traumáticos severos que haya presenciado o sufrido con motivo o en ejercicio de su trabajo. Cualquier cambio de domicilio, ya sea definitivo o temporal, al lugar de trabajo previamente acordado. Debe avisarlo por escrito y con antelación al patrón. Los riesgos de trabajo que sufra. El aviso debe hacerse al patrón y a la Comisión de Seguridad e Higiene.

Durante la gira Honestidad y Resultados, la Presidenta destacó que el #SalarioMínimo creció 154 % y que el Programa Jóvenes con Futuro beneficia a 21 mil 714 jóvenes de la región. STPS México

La norma de Teletrabajo también obliga al empleado a “ Resguardar y conservar en buen estado los equipos (incluidos los de cómputo), materiales, útiles y mobiliario ergonómico que en su caso y de acuerdo con las necesidades de su puesto o actividad, les proporcione el patrón para realizar el Teletrabajo en su lugar de trabajo”.

En línea con los cambios que vive y vivirá México a nivel de trabajo, la presidente Claudia Sheinbaum aseguró en su más reciente transmisión en Tabasco sobre Honestidad y Resultados, que el Salario Mínimo creció 154%.