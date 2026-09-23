MEX3437. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 23/09/2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Sheinbaum evitó confrontar a su homólogo estadounidense, Donald Trump, después de que este acusara a México de ser el epicentro del narcotráfico y exigiera recuperar el control territorial frente a los carteles, aunque señaló que también podría cuestionar a EE.UU. por su consumo de drogas ilícitas y producción de armas. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Tras más de 100 años sin cambios significativos relacionados a la jornada laboral en México, este 2026, bajo el sexenio de Claudia Sheinbaum, el Gobierno mexicano logró un hito histórico, reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

La implementación de la reducción de la jornada laboral en México tendrá efecto a partir del próximo primero de enero del 2027, posicionando al país en el listado de naciones que como Ecuador y Chile en América Latina o Canadá y España en el mundo, por ley no trabajan 48 horas semanales.

Reduccion gradual de la jornada laboral en México. Freepik

Debido a la reforma del Artículo 123 Constitucional de la Ley Federal del Trabajo, LFT, en México, se espera que los trabajadores que trabajen 40 horas a la semana, lo hagan durante 5 días con dos días de descanso obligatorio y pagado; sin embargo, el proceso llevará un tiempo de transición.

“La reducción de 48 a 40 horas no implica trabajar más ni ganar menos. En ningún caso esta medida implicará ningún tipo de reducción de salarios, prestaciones u otros derechos laborales de las personas trabajadoras”, aclaró el Gobierno de México.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum confirmó nuevo pago de 6,450 pesos a adultos a partir de 18 años y de por vida. Fuente: EFE Mario Guzmán

Estos seis beneficios del trabajador se mantendrán con la reducción de la jornada laboral

La reducción de la jornada laboral se llevará a cabo de forma gradual, en ese sentido, el cambio a un nuevo horario de trabajo tendrá cuatro años de transición comenzando el 2027 con 46 horas hasta el 2030 con 40 horas. “En 2027 la jornada se reducirá a 46 horas semanales; en 2028 a 44; en 2029 a 42; y en 2030 se alcanzará la jornada 40 horas semanales” , confirmó el Gobierno de México.

A continuación podrás leer los seis beneficios que se mantendrán más allá de la reducción gradual de la semana laboral

Jornada máxima diaria de 8 horas Pago de horas extra Prima dominical Pago en días festivos Regulación del tiempo de comida Vacaciones

Jornada laboral en México. Freepik

El inicio de la “reducción de la jornada laboral iniciará en 2027”

Así lo confirmó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, “En 2026 se llevará a cabo un periodo de transición y adaptación para las empresas y unidades económicas. Durante este tiempo, podrán revisar y ajustar la organización de la jornada laboral para implementar adecuadamente el nuevo esquema”.

En 2027 la jornada se reducirá a 46 horas semanales

En 2028 la jornada se reducirá a 44 horas semanales

En 2029 la jornada se reducirá a 42 horas semanales

En 2030 la jornada se reducirá a 40 horas semanales

Con la reforma a la LFT, el Gobierno de México informó que serán más de 13 millones de mexicanas y mexicanos trabajadores que se verán beneficiados con la reducción jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana, y enfatizó, “Esto significa más tiempo para el descanso, el bienestar y la familia, sin afectar sus ingresos”.