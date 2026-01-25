“Dólares del colchón”: cuánta plata cree que conseguirá Milei con la reglamentación de la ley

La lucha contra la inflación sigue siendo el estandarte principal de la gestión libertaria . Pese a que el indicador acumula ocho meses consecutivos sin bajar, en el Gobierno aseguran que la tendencia decreciente volverá en los próximos meses.

En esa línea, el oficialismo incluyó en el presupuesto para 2026 una proyección de inflación de 10,1% anual y el propio Javier Milei señaló en reiteradas oportunidades que la variación del IPC -que tendrás cambios en la medición del INDEC desde este mes- debería comenzar con “cero” hacia agosto.

Las proyecciones de los analistas y las consultoras privadas, sin embargo, no son tan optimistas . Si bien el consenso habla de un camino a la baja, en el mercado anticipan que el índice de precios quedaría por encima del objetivo estipulado en la “ley de leyes”.

En la última edición del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), los participantes proyectaron una inflación acumulada del 20,1% para todo 2026.

Para el primer mes de 2026, en tanto, se proyecta una inflación nivel general de 2,0%, previendo los analistas que continuará un sendero descendente que se extiende hasta junio de 2026, cuando la inflación mensual alcanzaría un 1,5%.

Para conocer si las estimaciones se acercan más a los planes del Gobierno o a lo que dicen los gurúes de la City, dos consultoras privadas arrojaron datos claves sobre lo que viene ocurriendo en enero principalmente en un rubro que mantiene un peso significativo en el cálculo del IPC: alimentos y las bebidas.

Inflación de enero: qué cifra anticipan las consultoras, ¿vuelve a subir o cae debajo del 2%?

EcoGo, la consultora que encabeza la economista Marina Dal Poggetto, registró durante la tercera semana de enero que los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,4%, lo que representa una desaceleración de 0,4 p.p. respecto de la semana previa.

“La inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta ahora en torno al 2,7% para enero. Y al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,5%), la inflación del rubro alimentos se reduce a 2,5%”, remarcaron.

Con todas las categorías relevadas para el mes de enero, la inflación general se proyecta de manera preliminar en torno al 2,4% mensual, con la categoría Esparcimiento teniendo una incidencia relevante, en línea con la estacionalidad propia del período, indicaron.

Durante la tercera semana del primer mes del año, a su vez, se observaron nuevas caídas en el índice de difusión. Los productos que registraron aumentos representaron el 16% del total. Al mismo tiempo, el 5% de los precios relevados mostró descensos , lo que implica una mejora de 0,3 p.p en comparación a la semana previa.

Principales aumentos de la semana

Durante la tercer a semana del mes, el mayor aumento correspondió al rubro Excursiones, que registró una suba del 4,0%. En segundo lugar, se ubicó la categoría Equipos de audio, Tv y PC , con un incremento del 1,7%, y luego Analgésicos , que presentaron una variación del 1,6%.

Qué pasó con los alimentos

Carnes: dentro del rubro carnes, en la tercera semana se registró un aumento del 0,3%, reflejando una desaceleración en la dinámica de precios, luego de haber sido el componente con mayor aceleración dentro de Alimentos y Bebidas durante el mes de diciembre . A diferencia de lo observado el mes previo, las carnes vacunas presentaron una variación negativa de 0,3%, mientras que la carne aviar y los productos pesqueros mostraron incrementos del 1,7% y 1,3%, respectivamente .

Frutas y Verduras: en la categoría frutas se registró un incremento del 0,6% , evidenciando una aceleración de 0,5 p.p. respecto de la semana previa. En tanto, las verduras mostraron una suba del 2%, impulsada principalmente por los aumentos del tomate en conserva (2,7%) y de las verduras frescas (2,9%) . Estas variaciones positivas prevalecieron sobre la baja observada en la papa, que presentó una caída del -1,1%.

Productos lácteos y huevos: la categoría presentó un aumento del 0,6%, con un comportamiento heterogéneo entre sus subgrupos. El resultado se explicó principalmente por las subas en quesos, especialmente los blandos y untables, que mostraron el mayor incremento semanal (4,0%), mientras que la manteca y la crema registraron la mayor caída, con una variación negativa del -3,3%.

Por su parte, la consultora LCG registró en su último informe de avance una suba del 0,2% semanal en lo que refiere a Alimentos y Bebidas durante la tercera semana de enero.

“En las últimas 4 semanas la inflación promedio se mantuvo en 0,9% mensual”, precisaron. De esta manera, la inflación mensual promedio en el rubro de las últimas 4 semanas se ubicó por debajo del 1% después de más de 5 meses.

“Los aumentos continuos de Carnes y Verduras se ven compensados por las caídas de más del 3% mensual de Bebidas y Lácteos”, señalaron los especialistas.

En la última semana, además, impactó positivamente una fuerte caída de Productos de Panificación, Cereales y Pastas (-4,4%).