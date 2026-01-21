En esta noticia Cuál es la menor inversión que se puede hacer hoy, según el gurú del blue

Con el nuevo esquema cambiario ya asentado y el dólar estable a menos de $ 1500, Salvador Di Stéfano analizó qué puede pasar con al divisa en las próximas semanas y señaló cuál considera que es la mejor inversión que puede hacer un ahorrista a la fecha.

Durante una entrevista radial con El Observador, el “Gurú del Blue” respondió además a que se debe la tendencia bajista que se registró la semana anterior. Como respuesta, el consultor se inclinó a tres posibles factores.

Por un lado, indicó, hubo una “necesidad” de quienes colocaron bonos en noviembre o diciembre y que en enero se vieron obligados a liquidar.

“De repente mucha gente vio que el dólar empezó a bajar y dijeron ´vamos a liquidar anticipadamente porque esto nos puede generar pérdida´. Y así se precipitó una venta de dólares importante", afirmó.

Al mismo tiempo, explicó Di Stéfano, hubo “una mega cosecha de trigo y girasol que se está liquidando entre diciembre y febrero”.

“Ahí tenés una gran oferta de dólares, y también hay una oferta de dólares muy importante por el lado de petróleo y gas, que es un sector que está exportando mucho”, agregó.

Además, influyó lo que ocurrió con la demanda de las personas físicas. “La gente había demandado en exceso antes del 26 de octubre, por la incertidumbre de las elecciones, pero hoy no tiene excedente de pesos para comprar dólares, entonces el mercado se volvió de mano única”, aseveró.

Al hablar de “mano única”, aclaró, se refiere a una dinámica en la cual el ciudadano, ante un escenario de liquidez y con la tasa al 40%, prefiere otro tipo de inversiones a comprar dólares.

Cuál es la menor inversión que se puede hacer hoy, según el gurú del blue

En otro tramo de la entrevista, Di Stéfano eligió a la que, a su entender, es la mejor inversión que se puede hacer al día de hoy, y que no tiene que ver con el dólar.

“No hay que comprar dólares. Suponete que querés ir al Mundial, entonces compras dólares a $ 1500 y los guardas. Al mismo tiempo colocando la plata comprando una letra del Estado podés obtener una tasa del 17%. Si de acá a mayo el dólar vale más de $ 1740, perdiste, y si vale menos, ganaste”, analizó.

“Yo no veo el dólar a $ 1740 porque el techo por debajo está muy detrás. Si querés ir al Mundial, te conviene colocar la plata en pesos y cuando llega el momento de ir al Mundial puede cambiar a dólares, vas a poder conseguir todavía más. Yo tampoco vea que haya una gran suba de salarios, no veo a la gente sobrándole pesos para ir a comprar dólares, con las empresas lo mismo, la mejor inversión hoy pasa por el peso”, completó.

Por último, el consultor dijo que la divisa “tendría que estar en la zona de $ 1350 y $ 1400″, y negó que haya atraso cambiario.

“Si suben las reservas, la balanza comercial es positiva y el dólar mayorista sube más que la inflación, no tenés atraso cambiario. Pasa que hay un problemita, la gente ahorraba en dólares, y ese billete que estaba $ 1000 ahora está $ 1500. Entonces la gente dice que el dólar aumentó el 50%, pero ese es el dólar financiero que yo les dije que vendan. El que se quedó con dolar en la mano, perdió”, finalizó.