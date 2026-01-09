En esta noticia La importancia de la cosecha y los requerimientos del mercado

Aunque reconoce que el Gobierno logró avances en materia política y fiscal, Marina Dal Poggetto sostiene que hay una pieza del programa económico que sigue sin resolverse y genera “ruidos” en el mercado: el esquema financiero.

“Es cierto que cortaron la dominancia fiscal del financiamiento monetario del déficit y ahora no están emitiendo para pagar sueldos y jubilaciones, pero sí para comprar dólares para pagar deuda”, explicó la directora de EcoGo sobre este esquema que, asegura, generó una nueva dependencia.

Según Dal Poggetto, el nudo central está en que “el programa monetario depende del programa financiero que hoy no está resuelto”. Y para resolverlo, el Gobierno enfrenta un dilema: necesita comprar dólares, pero eso implica decidir qué hacer con el tipo de cambio, al que busca mantener bajo control a cualquier costo.

Sobre los vencimientos de enero y la reacción del mercado a la maniobra del oficialismo para asegurar los dólares, advirtió: “El pago no estaba en duda, en discusión estaba de dónde salían los dólares”. La respuesta terminó siendo un repo con bancos internacionales que evitó la caída de reservas pero aumentó el endeudamiento de corto plazo.

Y también apuntó contra el demorado acceso a los mercados. “La lectura después de las elecciones era que la baja del riesgo país iba a permitir acceso al crédito, y eso no pasó”, señaló Dal Poggetto en diálogo con Radio Con Vos.

La importancia de la cosecha y los requerimientos del mercado

La especialista remarcó que el objetivo del Gobierno sigue siendo cambiario: “Están manejando y jugando, el ancla sigue siendo cambiaria”. Para mantener el dólar controlado hasta marzo, remarcó, están vendiendo coberturas mientras el Tesoro también aporta dólares al mercado.

“Esto va a descomprimir el día que el Banco Central empiece a comprar sistemáticamente dólares, y eso no va a pasar hasta que la salida de la cosecha aparezca”, advirtió Dal Poggetto. El problema es que el Gobierno anticipó liquidaciones antes de las elecciones y ahora enfrenta meses con baja oferta.

La economista describió el difícil equilibrio que debe mantener el equipo económico: “El mercado quiere todo, consistencia fiscal, quiere que se sostenga el caudal político, y quiere que compres dólares”. Pero estos objetivos no siempre son compatibles.

Para resolver el programa financiero, según Dal Poggetto, hay que tomar una decisión clave: “Tienen que decidir qué pasa con el tipo de cambio, si habilitan una calibración de las bandas que permita un tipo de cambio más alto”. Por ahora, el Gobierno busca dólares financieros para evitar esa disyuntiva.

Consultada sobre la dinámica de precios minoristas, Dal Poggetto proyectó que “diciembre va a estar arriba del 2,5%, enero nosotros lo tenemos en 2,2%”. Pero quebrar el 2% mensual, afirmó, requiere condiciones que todavía no están dadas.

“Para que quiebre el 2% deberías tener un esquema cambiario que se sostenga con un tipo de cambio por debajo de la banda original que corría al 1%, pero eso también va a depender del flujo de dólares”, explicó.

Y agregó: “Un 20% de inflación requiere conseguir esos dólares y que el riesgo país quiebre los 500 puntos, esto es como la historia del huevo y la gallina”.

Finalmente, Dal Poggetto fue contundente sobre las proyecciones oficiales: “Ni nosotros ni el REM creemos que vamos a tener 5% de crecimiento este año”, y habló de la disparidad en los números de los distintos sectores.

Su conclusión fue prudente: “Parece que 2026 está despejado, pero pensar de acá a dos años es difícil, porque en Argentina dos años es mucho tiempo, no estás exento de tener cisnes negros ni de los errores autoinfligidos”.