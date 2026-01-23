Tras su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el presidente Javier Milei fue consultado acerca de la vuelta de Argentina a los mercados internacionales de deuda.

A comienzos de diciembre, la Secretaría de Finanzas colocó u$s 1000 millones del nuevo Bonar 2029, lo que significó el regreso del país -después de casi ocho años de ausencia- a los mercados de financiamiento en moneda extranjera.

En esta ocasión, el mandatario volvió a profundizar sobre este aspecto. En una entrevista con Bloomberg, Milei dijo que Argentina no pagará “una sobretasa o un riesgo país de 550 puntos básicos”, ya que “no está alineado con nuestros fundamentals”.

El Presidente también hizo hincapié en que espera que la ley de “Inocencia Fiscal”, sancionada por el Congreso el viernes 26 de diciembre, contribuya a robustecer el mercado de capitales interno.

El Cronista reveló esta semana que, al regreso de la comitiva que viajó a Davos, en el Gobierno avanzarán con la publicación del decreto reglamentario de la ley de “Inocencia Fiscal” para clarificar el procedimiento y acelerar la inyección de dólares en la economía formal.

“ Nosotros estamos esperando potenciar y dar crecimiento al mercado de capitales doméstico ”, afirmó en diálogo con John Micklethwait, editor en jefe de Bloomberg News.

La iniciativa, que ya fue promulgada a través de una publicación en el Boletín Oficial, tiene como objetivo incentivar a los argentinos a invertir los “dólares no declarados“. Por ello, el Ejecutivo impulsó modificaciones en el régimen penal tributario, en los procedimientos administrativos y en los plazos de prescripción tributaria, así como la creación del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).

La intención del oficialismo es que los ciudadanos puedan acceder a la compra de bienes de uso (viviendas o automóviles), aunque el plan de la gestión mileísta también es que esas divisas contribuyan al desarrollo del mercado de capitales.

©World Economic Forum/Harold Cun

“Consecuentemente, la necesidad que nosotros vamos a tener de recurrir a fondos en los mercados externos cada vez va a ser menor. En el peor de los casos, lo único que estaríamos yendo a buscar en los mercados internacionales es, básicamente, el rollover [refinanciar deuda existente]”, sostuvo Milei este jueves.

Y resaltó: “Dado que nosotros tenemos una muy baja relación deuda-producto , porque la mayor parte es intra-sector público, y además tenemos equilibrio fiscal , cada vez vamos a necesitar muchísimo menos acceder a los mercados de capitales más allá del rollover. Y con el desarrollo del mercado doméstico, nosotros vamos a poder pagar y bajar esa exposición”.

Inocencia fiscal: cuántos dólares hay “debajo de los colchones”

El último informe sobre la “Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa”, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), dio a conocer cuál es el stock de dólares que está fuera del sistema formal.

El último registro data del tercer trimestre de 2025, marcado por un contexto cambiario delicado previo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Al término de dicho período, los billetes “debajo de los colchones” equivalían a u$s 253.919 millones.

Si a esa cifra se le suma el dinero que los argentinos guardan en cajas de seguridad y cuentas declaradas en el exterior , el monto total asciende a u$s 276.175 millones.

Se trata de cálculos que se aproximan a la estimación que hizo el Presidente a mediados del año pasado. El mandatario sostuvo en aquel entonces que existen entre u$s 200.000 y u$s 400.000 millones fuera del sistema.

Algunos funcionarios también sacaron cuentas. “Hay casi u$s 200.000 millones que no tiene sentido que estén debajo del colchón”, dijo semanas atrás el ministro de Economía, Luis Caputo.

El titular del Palacio de Hacienda consideró, en la misma sintonía que Milei, que Argentina debía desarrollar su propio mercado de capitales para que la mayoría de las empresas o el propio Ejecutivo accedan a financiamiento interno. “Esto para nosotros es una prioridad”, remarcó.