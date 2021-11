Inflación, desdoblamiento, brecha y un Gobierno que deberá afrontar un "verano de turbulencias": las fuertes advertencias de Martín Redrado

El ex presidente del Banco Central Martín Redrado advirtió sobre la caída del nivel de reservas y los "altos niveles de brecha cambiaria", que superan el 100%. "O llegamos con las reservas a la cosecha de abril o al acuerdo con el Fondo, o ajústense el cinturón, porque el avión se va mover", ilustró Redrado el último jueves.



De cara a fin de año las reservas netas del BCRA (incluyendo el oro) serán de u$s 3500 millones, estimó el economista. Frente a este escenario "probablemente empiecen a acelerar el ritmo de devaluación", lanzó.

En lo que se refiere al acuerdo con el FMI, Redrado, quien es fuente de consulta de la vicepresidenta Cristina Kirchner, consideró improbable que el organismo acepte una brecha cambiaria superior al 100%, al recordar que reducirla fue un requisito que incluyó en los últimos acuerdos con Egipto, Nigeria y Angola.

Los 5 puntos del plan de Redrado para que Argentina crezca al 3,5% "por varios años consecutivos"



Sobre la posibilidad de un desdoblamiento cambiario , Redrado lo desaconsejó al afirmar que impediría acumular reservas, podría disparar los dólares financieros y complicaría a las empresas endeudadas en el mercado de bonos internacional.

Por otra parte, en el marco de una charla, el economista advirtió que en diciembre todos los indicadores relacionados con la cotización del dólar estarán en "zona roja" . Y se preguntó si la clase dirigente "se da cuenta de la gravedad, o llegaremos a procesos más complejos como los que tuvieron Sourrouille, Lavagna y Cavallo".

Verano turbulento

El ex titular del BCRA alertó que el Gobierno deberá afrontar un "verano de turbulencias" con el dólar y encarar de manera urgente los desequilibrios a través de un acuerdo con el FMI, a fin de evitar un mayor deterioro de la economía.

Redrado consideró "endeble" la política económica. En particular, cuestionó las restricciones para acceder al dólar y la brecha entre los tipos de cambio y el dólar oficial. Y asimismo resaltó que "cada vez hay menos reservas" para sostener la cotización de la divisa norteamericana.

Según manifestó, desde el lunes, el Banco Central "decidió tirar la toalla de mantener artificialmente una brecha cambiaria, que no le generaba ruido hasta las elecciones", al dejar de intervenir en el mercado de dólares financieros, lo cual disparó su cotización. Lamentó que esa intervención provocó "la pérdida de u$s 25 millones por día, y un subsidio entre un contado con liquidación controlado y otro libre".

Para Redrado, la variable clave a seguir es "la demanda de pesos; diciembre es mes positivo por las fiestas, pero a partir de mitad de enero va a estar la mayor tensión".

Negociación con el Fondo

Sobre la negociación con el FMI, consideró que la discusión inmediata será sobre los frentes cambiario y fiscal. Y vaticinó "un verano con cimbronazos o algunos pozos de aire", en los que habrá que "ajustarse el cinturón".

"El plazo es hasta marzo, podemos llegar rascando las ollas y la reacción del Central del lunes mostró que los dólares no alcanzan, por eso vemos un período de tensión en el primer trimestre que se traslada al mercado cambiario", argumentó Redrado.

A renglón seguido, deslizó: "no hay dólares para poder radicalizarse, les puede durar un mes, uno puede poner más controles y cada vez hay menos oferta de dólares para hacer frente a compromisos. Cuando me consultan sobre lo que hacen los accionistas de la coalición gobernante, veo consenso en no caer en un default con el Fondo", puntualizó, aunque no descartó posibles atrasos en los pagos.

Inflación

Por último, el economista estimó que el costo de vida se ubicará por encima del 50% en 2022. Recordó además que la "inflación núcleo lleva más de un año por encima del 3%, y para encontrar ese nivel habría que remontarse a los ´80 para encontrarlo", y finalmente afirmó que el traslado a precios "ya lo estamos viendo en la suba de precios de los primeras semanas de noviembre".