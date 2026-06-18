El mercado de las mini PC sigue creciendo y diversificándose. Cada vez más fabricantes apuestan por el formato compacto como alternativa viable a las computadoras de escritorio tradicionales, y la propuesta de modelos abarca desde opciones básicas hasta equipos con componentes de primera línea. La nueva BMAX MaxMini B11 Pro se ubica en un punto intermedio inteligente: no es la más potente del segmento, pero ofrece una combinación equilibrada de procesador moderno, soporte de inteligencia artificial y conectividad completa, todo en un volumen que casi no ocupa lugar.

Con un peso de apenas 400 gramos y una carcasa de color azul oscuro que no supera los 13 centímetros de lado, la MaxMini B11 Pro es, probablemente, una de las computadoras más fáciles de instalar en cualquier espacio. Puede apoyarse sobre el escritorio o montarse directamente en la parte posterior de un monitor mediante el bracket VESA y los tornillos que vienen incluidos en la caja.

El primer contacto con el equipo es favorable: luce muy bien y basta con conectar mouse, teclado y monitor para usarlo sin contratiempos y aprovechar su sistema Windows 11 Pro. En la caja vienen un cable HDMI y la fuente de alimentación externa de 65W, que en nuestro caso trajo el correcto enchufe eléctrico vigente en la Argentina.

Vienen con la BMAX MaxMini B11 Pro: fuente de alimentación, cable HDMI, manual de instrucciones, bracket VESA y tornillos.

Un procesador pensado para la eficiencia

El corazón de la MaxMini B11 Pro es el Intel Core Ultra 5 115U, un chip de 14.ª generación diseñado originalmente para dispositivos portátiles donde el equilibrio entre rendimiento y consumo energético es tan importante como la potencia bruta. Esta elección tiene sentido en una mini PC: sin espacio para refrigeración agresiva, conviene un procesador que entregue fluidez sin elevar demasiado las temperaturas ni el nivel de ruido.

La arquitectura del chip es híbrida y combina 8 núcleos y 10 hilos distribuidos en tres tipos: 2 núcleos de rendimiento (P-Core), 4 núcleos eficientes (E-Core) y 2 núcleos de muy bajo consumo (LP E-Core). Esta distribución permite que el equipo no dependa siempre de sus núcleos más potentes, lo que favorece la eficiencia en tareas cotidianas y reduce el calor generado. La frecuencia base es de 2,7 GHz, con picos turbo de hasta 4,2 GHz cuando la carga lo requiere.

La parte gráfica corre por cuenta de los gráficos Intel integrados basados en arquitectura Arc, con 3 Xe-Cores y frecuencia máxima de 1,8 GHz. No es una solución para gaming exigente, pero sí alcanza para reproducción de video, edición liviana, múltiples monitores y juegos de baja demanda. Una mejora bienvenida respecto a generaciones anteriores de gráficos integrados de Intel.

También incorpora la NPU Intel AI Boost con una capacidad de procesamiento de 11 TOPS (tera operaciones por segundo), un bloque dedicado a tareas de inteligencia artificial. Esta unidad neural no reemplaza a una GPU discreta, pero sirve para acelerar funciones como efectos de cámara en videollamadas, mejora de audio, generación de imágenes a partir de texto o herramientas de productividad asistidas por IA, todo con menor impacto sobre el procesador principal.

Si bien las “PC con AI” que cumplen el estándar CopilotPC requieren al menos 40 TOPS, contar con una NPU -aunque sea de menor potencia- brinda a la B11 Pro de cierta flexibilidad para esta nueva era.

Memoria, almacenamiento y posibilidades de expansión

La MaxMini B11 Pro viene equipada con 16 GB de memoria LPDDR5 (no ampliable) y un SSD NVMe de 512 GB. En nuestras pruebas con CrystalDiskmark, la unidad de almacenamiento demostró velocidades de lectura secuencial de 2823 MB/s y escritura de 1270 MB/s. Son números que garantizan un arranque ágil del sistema operativo y carga rápida de aplicaciones, aunque están por debajo de los SSDs de gama alta con PCIe 4.0.

Un punto positivo del equipo es su capacidad de expansión. La MaxMini B11 Pro cuenta con una ranura M.2 2280 para agregar un SSD NVMe adicional y una bahía SATA de 2,5 pulgadas, compatible con unidades tipo notebook. Esto permite ampliar el almacenamiento de manera accesible y sin demasiada complejidad.

El SSD de 512 GB es rápido, según muestra el benchmark CrystalDiskMark.

Conectividad completa en un formato mínimo

A pesar de su tamaño, la MaxMini B11 Pro no escatima en puertos ni opciones de conexión. El equipo ofrece dos puertos USB 3.2, dos USB 2.0, un USB-C, salidas de video HDMI 2.1 y DisplayPort 2.1, un puerto RJ45 de red LAN a 2,5 Gbps y conector de audio de 3,5 mm para auriculares con micrófono. Hay que notar que el equipo soporta hasta 3 pantallas, dado que también brinda salida de video vía USB-C.

En cuanto a la conectividad inalámbrica, el equipo es compatible con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2. No llega al estándar Wi-Fi 7 de algunos competidores más costosos, pero en la práctica el Wi-Fi 6 es más que suficiente para la mayoría de los hogares y entornos de trabajo actuales.

Cabe destacar que la máquina es compatible tanto con Windows como con Linux Ubuntu, lo que la convierte en una opción interesante para profesionales del sector tecnológico que necesitan alternar entre sistemas operativos.

Sistema de refrigeración “Space Capsule”

BMAX denomina a su sistema de refrigeración como “Space Capsule”. Utiliza tubos de calor de cobre, un ventilador y un diseño propio de circulación de aire que busca reducir el throttling térmico y mantener el rendimiento sostenido bajo carga. En la práctica, el equipo es mayormente silencioso durante el uso cotidiano, aunque bajo demanda sostenida puede emitir un zumbido similar al de una laptop exigida.

Quienes se animen a explorar la configuración del BIOS encontrarán una opción para ajustar el comportamiento del ventilador con cuatro perfiles: Full on, Balanced, Performance y Silent. El equipo viene preconfigurado de fábrica en el modo Balanced, que ofrece un buen equilibrio entre temperatura y nivel sonoro para la mayoría de los usos.

El desempeño de la BMAX MaxMini B11 Pro

La MaxMini B11 Pro viene con Windows 11 Pro preinstalado, una ventaja sobre equipos que incluyen versiones Home. Para el uso cotidiano, la combinación del Intel Core Ultra 5 115U con 16 GB de LPDDR5 y el SSD NVMe responde con soltura: aplicaciones de oficina, navegación con múltiples pestañas, videollamadas, edición de fotos liviana y reproducción multimedia se ejecutan sin fricciones.

En benchmarks sintéticos -para los lectores que quieran profundizar en la comparativa con sus propias computadoras u otras-, el equipo obtuvo 7734 puntos en Cinebench R23 y un puntaje global de 1414 en CrossMark, que evalúa el desempeño en escenarios variados. En Geekbench 6, logró 2007 puntos en prueba de un solo núcleo y 7079 en multinúcleo, números que reflejan las capacidades del chip y la velocidad de la memoria.

El sistema de refrigeración es efectivo para mantener el buen rendimiento del equipo.

En una prueba más práctica, utilizamos el software Handbrake para transcodificar un video Full HD H264 al formato H265 usando la potencia pura del procesador: la tarea se completó a una velocidad promedio de 46 fps. Al activar la aceleración Quick Sync Video (QSV) de Intel, la conversión se realizó a 290 fps, una diferencia enorme que muestra las ventajas de aprovechar las tecnologías de aceleración por hardware del chip.

Ahora bien, ¿sirve puede jugar? La MaxMini B11 Pro no fue diseñada para gaming, pero los gráficos integrados Intel pueden mover títulos casuales y algunos juegos de generaciones anteriores con los ajustes adecuados. Claro que en esto pueden entrar algunos muy populares como Counter-Strike 2 o multiplayer ligeros como League of Legends.

En nuestras pruebas ejecutamos Shadow of the Tomb Raider a 30 fps en 1080p y 44 fps en 720p con la configuración gráfica más baja. GTA V Legacy, en configuración de texturas “normal”, mostró resultados más prometedores: 118 fps en 720p y 67 fps en 1080p. En ambos casos, el usuario deberá moderar los detalles visuales y ajustar resoluciones para asegurarse una experiencia fluida.

Donde este equipo podría destacarse especialmente es en la emulación de retroconsolas, terreno en el que la combinación de buena CPU y 16 GB de RAM puede dar excelentes resultados. En definitiva, no es una PC gamer, pero es capaz de ofrecer algo de entretenimiento cuando la ocasión lo requiere.

Conclusiones

La BMAX MaxMini B11 Pro es una propuesta coherente y bien ejecutada dentro de su segmento. No busca competir con mini PCs de alto rendimiento, sino ofrecer un equipo compacto, silencioso y moderno para quienes priorizan la productividad diaria y el bajo consumo por encima de la potencia bruta.

Su procesador Intel Core Ultra 5 115U es una elección acertada para el formato: maneja el uso cotidiano con fluidez, incorpora soporte de IA mediante la NPU integrada y mantiene temperaturas controladas sin necesidad de un sistema de refrigeración voluminoso. La inclusión de 16 GB de LPDDR5 y un SSD NVMe aporta agilidad real, y las opciones de expansión de almacenamiento suman versatilidad a futuro.

También es valorable su conectividad completa y el hecho que venga con Windows 11 Pro de fábrica. A un precio de alrededor de u$s 500 en Amazon (o poco menos de $ 1,2 millones en el mercado local), la MaxMini B11 Pro se presenta como una alternativa seria para quienes buscan reemplazar una computadora de escritorio convencional sin sacrificar espacio.

Características de la mini PC BMAX MaxMini B11 Pro