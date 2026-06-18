El Gobierno cerró con éxito el proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal (VNT), la arteria fluvial por donde circula el 80% del comercio exterior del país.

Con la adjudicación formal a la firma Jan de Nul-Servimagnus, concluye una licitación que el propio Ministerio de Economía calificó como histórica para el sector privado argentino.

¿Quién se quedó con la hidrovía?

El contrato quedó en manos del consorcio Jan de Nul-Servimagnus, que presentó la mejor oferta en el proceso evaluado por la Comisión Evaluadora a lo largo de tres etapas.

La adjudicación fue formalizada mediante la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC, por la que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) cerró oficialmente las evaluaciones.

El proceso no registró impugnaciones en ninguna de sus etapas por parte de las empresas participantes, lo que el Gobierno interpretó como una convalidación de los dictámenes técnicos emitidos en cada instancia de la licitación pública.

Qué cambia para los productores y exportadores

La firma del contrato, prevista para dentro de un máximo de 30 días desde la adjudicación, activará una rebaja del 13,5% en los costos logísticos. Las obras proyectadas permitirán que los barcos completen la carga en puertos de origen, lo que ampliará la frontera productiva del país y potenciará la competitividad de los sectores industriales y agropecuarios.

La nueva concesión también incluye obras de profundización del canal e incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico.

El proceso licitatorio contó con el aval de las principales cámaras empresariales del país: la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, el Centro Exportador de Cereales, la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, entre otras.

También expresaron su conformidad los gobiernos de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Todos destacaron que el proceso se desarrolló con estrictos criterios de transparencia y cumplió con el más alto estándar de calidad técnica internacional.