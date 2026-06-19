Este jueves, 18 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 1539 (Lluvia).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 18 de junio

1° 1539 11° 3958 2° 7723 12° 9807 3° 1130 13° 5792 4° 2694 14° 0318 5° 5402 15° 7317 6° 0181 16° 6497 7° 3764 17° 2847 8° 0380 18° 5728 9° 2021 19° 7287 10° 4133 20° 5709

¿Qué significa soñar con Lluvia?

Soñar con lluvia suele simbolizar limpieza emocional, renovación y fertilidad; puede anunciar alivio tras tiempos difíciles.

Si la lluvia es suave indica paz y apertura a nuevas oportunidades; si es tormentosa sugiere tensiones, desbordamiento emocional o la necesidad de liberar cargas.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, teniendo la posibilidad de dividir en múltiples jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.