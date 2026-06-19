Este jueves, 18 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 1539 (Lluvia).
Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 18 de junio
|1°
|1539
|11°
|3958
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|7723
|12°
|9807
|3°
|1130
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|5792
|4°
|2694
|14°
|0318
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|5402
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|7317
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|0181
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|6497
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|3764
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|2847
|8°
|0380
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|5728
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|2021
|19°
|7287
|10°
|4133
|20°
|5709
¿Qué significa soñar con Lluvia?
Soñar con lluvia suele simbolizar limpieza emocional, renovación y fertilidad; puede anunciar alivio tras tiempos difíciles.
Si la lluvia es suave indica paz y apertura a nuevas oportunidades; si es tormentosa sugiere tensiones, desbordamiento emocional o la necesidad de liberar cargas.
¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?
En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, teniendo la posibilidad de dividir en múltiples jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.
En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.