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Este jueves, 18 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 1539 (Lluvia).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 18 de junio

 153911° 3958
 2°772312° 9807
 3°113013° 5792
 4°269414° 0318
 5°540215° 7317
 6°018116° 6497
 7°376417° 2847
 8°038018° 5728
 9°202119° 7287
 10°413320° 5709

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¿Qué significa soñar con Lluvia?

Soñar con lluvia suele simbolizar limpieza emocional, renovación y fertilidad; puede anunciar alivio tras tiempos difíciles.

Si la lluvia es suave indica paz y apertura a nuevas oportunidades; si es tormentosa sugiere tensiones, desbordamiento emocional o la necesidad de liberar cargas.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, teniendo la posibilidad de dividir en múltiples jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.