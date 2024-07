Orlando Ferreres le dio la peor noticia a Milei: "Por encima de..."

La inflación habría detenido su caída en junio según una de las principales consultoras y regresado a niveles de meses anteriores: cuánto dará el porcentaje y qué hará el Gobierno para contener el dólar luego de este resultado en los precios.

"Se está saliendo de la hiperrecesión, es dura para todo el sector asalariado sobre todo del sector informal, por eso se desploma el consumo y la producción no crece, a lo que se suma el cepo y frena las inversiones", analizó Orlando Ferreres en diálogo con Radio 10.

El consultor detalló que "hay una recuperación lenta que no es V sino U. En mayo se llegó a un piso y recién el año que viene si se crecería más. En 2025 sería de 31% la inflación y ahí se recuperaría el salario además del poder de compra, eso es lo que vemos como escenario".

El dato de Ferreres para la inflación de junio

Si bien proyectó ese resultado para el próximo año, Ferreres reveló de cuánto fueron los aumentos de precios durante junio, dato que dará a conocer el INDEC este viernes. La gran mayoría de las consultoras ubicaron por arriba del porcentaje de mayo, el cual dio 4,2%.

De cuánto fue la inflación en junio

"El Gobierno insiste en la devaluación del 2% hasta que converja, pero este mes va a dar 5,6%, va a ser más alta. La núcleo está más cerca de ese número, pero la general sigue alta, que es la que se da en la práctica", reveló el economista.

Además anticipó que desde la consultora que conduce, Orlando J. Ferreres & Asociados, no anticipan que desde el Gobierno o el Banco Central se modifique la política cambiaria en el corto plazo, por lo que seguirán con el crawling peg actual.

La predicción de Kiguel sobre cómo se puede salir del cepo al dólar: "No sería tan..."

"Ellos no van a devaluar, eso dijeron y nosotros no pensamos en que lo hagan. Es uno de los problemas que hemos tenido, es muy difícil comercial así, el tipo de cambio debería estar arriba de los $ 1400", lanzó sobre una de las principales preocupaciones de las últimas semanas en el mercado.

Sobre este punto, agregó que "Milei a veces dice cosas que no se si son verdad o no, pero son fuertes. Exagera las respuestas y son muy definitorias. Tenemos una perspectiva que son las que usan las empresas para hacer proyecciones. Cero de inflación no va a haber, estamos lejos del 2% mensual".

De esta manera, Ferreres anticipó que el tipo de cambio oficial se apreciará de acá a fin de año, momento en el que finalmente pueden converger la tasa de devaluación y la de inflación. Esta es una de las condiciones que pone Javier Milei para levantar el cepo.