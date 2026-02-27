El presidente Javier Milei llegará el domingo al Congreso para brindar el discurso de apertura de sesiones ordinarias, con las reformas de extraordinarias aprobadas bajo el brazo, ante un recinto lleno y expectante a la hoja de ruta que trazará para el segundo tramo de gestión: todo lo que se sabe del acto inaugural del período legislativo 2026. Con el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur aprobado, la Ley de Glaciares con “media sanción”, y la sanción del Régimen Penal Juvenil y la Reforma Laboral, el arribo del jefe de Estado en el prime time de las 21 horas este fin de semana asoma a tener un clima festivo, al revés de lo que fueron los primeros dos años. El año pasado el primer mandatario habló frente a decenas de bancas vacías, con un juez de la Corte Suprema designado por decreto a punto de ser rechazado por el Senado sentado a su lado, y el acto culminó con episodios de violencia en los pasillos del Palacio con cruces entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el exdiputado Facundo Manes. Como resultado de esa antesala, el Gobierno no pudo tener agenda parlamentaria durante todo el año. Ahora, con el engrosamiento del bloque violeta y la dinámica de negociación de la Mesa Política, en la Casa Rosada son optimistas con que las alianzas acordadas para construir la mayoría les permitirán avanzar en una buena cantidad de proyectos e, incluso, algunos en Balcarce 50 ya se ilusionan con transformar estos acuerdos con gobernadores en alianzas electorales. En ese sentido, apuntan a que el discurso del primer mandatario, que prevén que dure una hora como todos los años, refiera nuevamente a la herencia y, mirando hacia adelante, también al “ambicioso” plan en materia de reformas, con la Reforma Política, el Financiamiento Universitario, la ley de Regla Fiscal y la anhelada Reforma Tributaria como algunos de los temas que formarán parte de la agenda. Pero, además, Milei le pondrá foco a puntos centrales de la denominada “batalla cultural” que agitó durante las últimas semanas contra industriales de peso como el CEO de Techint, Paolo Rocca; el de Fate y Aluar, Javier Madanes Quintanilla; y el de Neumen, Roberto Méndez. El tema no escapó la interna dentro del propio oficialismo, ya que la vicepresidente Victoria Villarruel, quien tendrá su reencuentro con el Presidente el domingo, también se pronunció recientemente sobre la guerra de modelos para defender los límites a la apertura del mercado que había impuesto el presidente estadounidense y aliado de Milei, Donald Trump, con los aranceles inhabilitados por la Corte. Es “muy probable”, según le anticiparon a El Cronista, que Milei postule fuerte esta narrativa en el discurso, al margen de la cuestión legislativa. “Agradezco profundamente con todo mi alma las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”, adelantó ya el Presidente en una publicación. En línea con la apertura del mercado el mandatario anunciará formalmente el envío del acuerdo comercial con Estados Unidos al Congreso y, además, se espera que vuelva a poner sobre la mesa la defensa al equilibrio fiscal, la baja de la inflación y sus usuales banderas de gestión. Según pudo saber El Cronista, en el recinto estarán presentes una buena cantidad de gobernadores: algunos de los que ya confirmaron fueron Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco), Martín Llaryora (Córdoba) y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. También constataron asistencia los tres magistrados de la Corte Suprema, según confirmó este medio: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti. De parte de los bandos políticos del Congreso, como novedad esta vez se espera una amplia representación opositora. Tras una reunión de bloque, la bancada de Germán Martínez, Unión por la Patria, definió asistir, aunque pueden haber ausencias de parte de legisladores con agenda en sus provincias. Pese a que habrá un frente peronista unido presente, desde el Senado el interbloque de José Mayans, golpeado por la división de esta semana, sí pegará el faltazo. En cambio, la jujeña Carolina Moisés, quien protagonizó dicha fuga junto con el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza, sí asistirían. Se espera que los aliados también den el presente, incluso por parte del bloque de Provincias Unidas, aunque pueden haber algunas ausencias aisladas. El PRO y la UCR estarán allí también para participar de la cena en la Quinta de Olivos que convocó Milei para después del acto, junto con los 95 diputados y 21 senadores de La Libertad Avanza. En los palcos, la presencia de la tropa libertaria será fuerte, con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el asesor presidencial Santiago Caputo, como los protagonistas del triunfo legislativo.