El Gobierno espera que la inflación de 2026 termine en 10,1%, según el Presupuesto presentado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso. Sin embargo, los números trazados por los principales analistas se alejan de la meta de la Casa Rosada.

Si bien prevén una trayectoria descendente durante los primeros meses del año, anticipan que el índice de precios quedaría por encima del objetivo estipulado en la “ley de leyes”.

Así lo señaló la última edición del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que el Banco Central (BCRA) da a conocer de forma mensual sobre las proyecciones macroeconómicas que elaboran más de 40 bancos y consultoras.

El informe, publicado el 7 de enero, difunde los resultados del relevamiento realizado entre el 23 y 30 de diciembre de 2025 a 32 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina.

Cuánto subieron los precios en diciembre y cuál será la inflación en 2026, según los gurúes de la City

En el primer relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 2,3% para diciembre de 2025 (+0,2 p.p. más que el relevamiento previo),

Asimismo, quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado (Top 10) reportaron una inflación de 2,4% para el último mes del año (+0,1 p.p. con relación al último REM).

Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para diciembre en 2,3% (+0,3 p.p. respecto del REM previo). En tanto, el Top 10 estimó una inflación núcleo de 2,3% mensual para diciembre (+0,1 p.p. respecto del REM anterior).

Para los meses siguientes anticipan que continuará un sendero descendiente que se extenderá hasta junio, donde los analistas proyectan un IPC del 1,5%.

En términos interanuales, el mercado proyecta una inflación acumulada del 20,1% para todo 2026. De cumplirse este pronóstico, representaría una desaceleración significativa respecto al nivel actual que ronda el 120% anual estimado para 2025. Sin embargo, se ubicaría más del doble de la meta del 10,1% establecido en el presupuesto nacional .

Periodo Referencia Mediana REM Jul-25 Dif. con REM anterior Promedio Top (REM Dic-25) Dif. con REM anterior dic-25 var. % mensual 2,3 0,2 2,4 0,1 ene-26 var. % mensual 2 0,1 2,1 - feb-26 var. % mensual 1,8 0,1 2 -0,1 mar-26 var. % mensual 1,9 0,1 1,7 0,3 abr-26 var. % mensual 1,7 0 1,6 0,2 may-26 var. % mensual 1,6 0,1 1,8 - jun-26 var. % mensual 1,5 - 1,7 - Próx. 12 meses var. % i.a. 20,1 -0,9 22,5 0,4 2026 var. % i.a.; dic-25 20,1 0,5 22,5 +2,2

REM: ¿a cuánto cotizará el dólar oficial el 2026?

Los analistas proyectan que el tipo de cambio mayorista promedio alcanzará $ 1753 por dólar en diciembre de 2026, lo que representa una variación interanual esperada del 21%. Esta cifra contrasta con el 42,2% de devaluación esperada para enero de 2026 respecto al mismo mes del año anterior.

Para el promedio de enero de 2026, la mediana de las proyecciones se ubicó en $ 1484,3 por dólar, una corrección a la baja de $16,7 respecto al REM anterior. El grupo de los 10 analistas con mejor historial de pronósticos (Top 10) estimó un tipo de cambio ligeramente superior: $ 1490,8 por dólar para diciembre.

Estos números sugieren que el mercado anticipa una desaceleración del ritmo devaluatorio a lo largo del año, pasando de variaciones mensuales más pronunciadas en el primer trimestre a ajustes más graduales hacia fin de año.