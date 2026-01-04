Con el nuevo régimen del dólar, todas las miradas están puestas en las reservas y el impacto en inflación

El comportamiento de los precios de alimentos y bebidas en el tramo final del 2025 anticipan que la inflación de diciembre se ubicará en un rango similar al de noviembre, según un informe privado. Así lo señaló la consultora LCG, a la espera del índice oficial del mes anterior que el Indec dará a conocer a mediados de enero.

Según el reporte, que releva precios de 8000 alimentos y bebidas de cinco grandes supermercados, la cuarta semana de diciembre terminó con un incremento del 0,5%. Esta medición ocurre luego de una merma en el aumento durante la semana previa, con una caída del 0,3%.

Sobre la base de estas cifras, el análisis precisó que “en las últimas 4 semanas la inflación promedio se desaceleró a 2,3% mensual”. En cuanto al IPC general, Florencia Iragui, economista de LCG, estimó un alza en torno al 2,5% para el último mes del 2025.

En diálogo con El Cronista, Iragui aclaró que este número no responde solo al rubro de alimentos y bebidas, sino que fue impulsado “por la estacionalidad propia de las fiestas”, sumado a una inercia “que se viene arrastrando en los últimos meses”. “De esta manera 2025 cerraría con una inflación anual medida diciembre contra diciembre del 31%, un porcentaje mucho menor que el de 2024″, calculó.

Carnes empuja con un incremento mensual casi 3 veces mayor al promedio

El informe señaló una disminución notable en la dispersión de precios respecto de semanas anteriores y un 12% de productos con incrementos dentro de la canasta relevada.

Si bien todas las categorías presentaron aumentos semanales, el factor determinante fue la suba de la carne. Con un alza semanal del 1,4%, este producto explicó por sí solo el 68% del incremento total del período en estudio. Un contundente dato, que puede dejar un arrastre que impactaría para el inicio del 2026 .

Por su parte, Aceites (1%) también registró movimientos por encima del promedio. Hubo dos casos que mostraron una variación similar al nivel general : Azúcar, miel, dulces y cacao y Frutas (0,6%).

Por debajo de la media se ubicaron Verduras (0,4%), Comidas listas para llevar (0,3%), Productos de panificación, cereales y pastas (0,3%), Productos lácteos y huevos (0,2%), Bebidas e infusiones para consumir en el hogar (0,1%) y Condimentos y otros productos alimenticios (sin subas).

En lo que respecta a la evolución mensual, tres rubros superaron el 2,3% promedio. De nuevo, la categoría Carnes fue el principal factor de presión en el índice de precios, con un incremento casi 3 veces mayor al promedio (6%). Esta aceleración “explica el 81% de la inflación promedio mensual”, señaló la consultora a cargo de Javier Okseniuk.