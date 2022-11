Impuesto a las Ganancias: quiénes pagan menos y más con la nueva escala de AFIP

A partir del cruce de información, la AFIP detectó "posibles inconsistencias" en las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de las grandes empresas que, según se presume, a partir de distintos "artilugios" terminan pagando menos de 10% sobre los montos declarados cuando los trabajadores alcanzados aportan hasta cerca del 30% de sus ingresos.

Los datos fueron recogidos por la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en el acto de la UOM, y el "impuesto al trabajo" volvió a colocarse en el centro de la escena con iniciativas que buscan reducir la carga impositiva en los salarios.

En ese marco, un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) analizó el impacto de la suba de la deducción especial del impuesto a las ganancias sobre el bolsillo de los trabajadores argentinos y mostró que el objetivo de la política tributaria de mantener una mayoría de los trabajadores fuera del impuesto se alcanza "a costa de una creciente presión tributaria sobre los alcanzados".



menos pagan más

Con remuneraciones brutas mensuales totales en enero de 2022 de $200.000, $220.000, $250.000 y $300.000 y una actualización interanual de 81% (incrementos nominales de del 5% mensual acumulativo entre enero y junio y el 6% mensual acumulativo entre julio y diciembre de 2022), el estudio mostró que "un incremento de presión tributaria derivado de no ajustar adecuadamente los parámetros de cálculo del impuesto, va en contra de la progresividad, que debería ser una de sus características fundamentales" .

En el primer caso, un trabajador que quedó excluido del impuesto en el mes de enero por percibir ingresos brutos totales inferiores a los $ 225.937, permaneció en esa situación hasta el mes de septiembre por la aplicación de la actualización dispuesta en junio que e levó a $280.792 el piso del tributo .

De no ajustarse los valores, a partir del mes de octubre comenzaría a tributar y lo haría por montos crecientes, sufriendo un impacto significativo en el momento de percibir el aguinaldo de diciembre , porque éste quedaría alcanzado por el impuesto.

Luego, al analizar el caso de un empleado que en enero también quedaba fuera del impuesto, pero a partir de marzo comenzó a tributar y cambió su situación en junio cuando volvió a quedar excluido del pago del impuesto por aplicación del aumento del mínimo no imponible; como no era retroactivo, lo pagado hasta mayo no se recuperó y, en julio, volvió a quedar alcanzado por el impuesto.



En consecuencia, este trabajador que empezó no pagando impuesto según IARAF, si no se aplicara el ajuste adicional anunciado, terminaría tributando un 3.8% de sus ingresos netos, con el agravante que gran parte del impuesto que le corresponde se concentraría en estos últimos tres meses del año, representando porcentajes de entre el 7.5% y 15% de sus ingresos.



El tercer y cuarto ejemplos con trabajadores que no tienen ningún beneficio de deducción adicional (cuarto) o si lo tienen es muy poco significativo (tercero), en consecuencia, prácticamente no verán alterada su situación por el nuevo aumento en los mínimos.

En ambos casos, el efecto de la inflación, traducido en aumentos nominales de sus ingresos en un marco de deducciones y tramos de escala congelados hasta enero de 2023, "es un progresivo, constante y sostenido incremento de presión tributaria". describen los economistas.

¿cuánto entregan los asalariados a Ganancias?

Así, en el caso 3 empezó el año tributando un 2.4% de su ingreso, para terminar en más de un 20%, con una tasa efectiva promedio anual final del 10.6% .

En el último ejemplo, el trabajador comenzó 2022 con un impuesto a las ganancias que representaba aproximadamente el 8% de los ingresos netos, para terminar en más del 25% , con una tasa efectiva promedio del 15% .

Tras el análisis, Nadin Argañaraz y Andrés Mir, autores del informe de IARAF, destacan que la aplicación del nuevo tope a partir de noviembre evitará que muchos trabajadores queden alcanzados por el impuesto por los últimos dos meses del año y la segunda cuota del sueldo anual complementario (ingresos brutos de hasta $330.000 mensuales).



Además, indicaron que reducirá el impacto para otro conjunto de trabajadores (ingresos mensuales entre $330.000 y $431.988), pero advirtieron que la actualización del mínimo no imponible y sus escalas no impide el incremento de presión tributaria para los que tengan ingresos mensuales por sobre los $431.988.

En concreto, los casos 3 y 4 no registrarán beneficio alguno por la nueva disposición con lo cual verán como el impuesto termina significando a fin de año un porcentaje de su ingreso mucho mayor de lo que representaba al inicio .

En tanto, los que se encuentran más cerca del piso de Ganancias, serán los más beneficiados ya que la segunda cuota del aguinaldo le quedará eximida del tributo y por los ingresos de noviembre y diciembre solamente tributará aproximadamente un 0.10% de su salario de bolsillo .

En el medio, el caso 2 también se verá beneficiado ya que el impuesto de los meses de noviembre y diciembre representará el 5,7% y 6,2% respectivamen te de sus ingresos de bolsillo, contra el 10,1% y 15,4% que hubiera sido de no aprobarse los nuevos parámetros de cálculo.

pedido oficial

Una vez más, como sucedió con el "festival de importaciones" la vicepresidenta utiliza los actos políticos, para colocar temas en la agenda. "¿A dónde está la guita de los 2400 dólares que ganábamos en el 2015?", dijo Cristina Kirchner en el acto de la UOM y, retóricamente, destapó la olla de la recaudación.

La titular del Senado, mostró la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, a partir de eleva inflación, desde la era de Mauricio Macri y, en otro pase de factura al Presidente, defendió la "suma fija", luego de apuntar a la "inequidad tributaria y la laxitud fiscal" como uno de los grandes problemas de la Argentina.

"Hay 891 mil trabajadores y trabajadoras que pagan impuestos a las ganancias y 640 mil trabajadores autónomos, 1 millón y media de personas físicas pagan el impuesto a las Ganancias", precisó y agregó que "esas personas representan el 30% del total de ganancias y 226 mil sociedades comerciales representan el 52%".

En su cuenta de Twitter, Carlos Castagneto, titular de la Afip coincidió: "Un sistema tributario en el que las personas humanas (trabajadores y autónomos) aportan casi un tercio de lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias no es justo ni sostenible", escribió y, además, apuntó al esquema de recaudación 75 / 25 como el ideal.

Por estos días el Senado debatirá el proyecto que aprobó por unanimidad la Cámara de Diputados que modifica el Impuesto a las Ganancias para que los médicos que realizan más de cuatro guardias por mes no tengan que tributar por esas tareas.

En paralelo, el diputado oficialista y secretario general de la Asociación Bancaria (AB), Sergio Palazzo, compartió a través de sus redes una nueva iniciativa que busca elevar el piso a $ 640.000 y sumar exenciones.