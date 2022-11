La AFIP mete presión a las empresas por Ganancias: cómo es el plan "75-25" para que aporten más

El Gobierno quiere que las empresas paguen más impuesto a las Ganancias y activó una triple pinza, aunque de forma descoordinada y hasta poniendo de manifiesto las diferencias que hay dentro del Frente de Todos. El diagnóstico de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) da un indicio de lo que se viene: las empresas aportan algo más del 60% de lo que se recauda por el gravamen a la renta y deberían representar el 75% del impuesto.

Como referencia, si esos entre 10 y 15 puntos adicionales se hubieran obtenido en lo que va del año, la recaudación hubiera aumentado en torno a los $ 500.000 millones.

"Un sistema tributario en el que las personas humanas (trabajadores y autónomos) aportan casi un tercio de lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias no es justo ni sostenible", tuiteó el titular de la AFIP, Carlos Castagneto.

Hacia el 75 / 25

El fisco sospecha que, según los balances que las empresas informan a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Inspección General de Justicia (IGJ), las personas jurídicas deberían representar el 75% del impuesto a la renta. Ganancias representa, aproximadamente, el 25% de la recaudación tributaria.

Por eso, la AFIP busca activar fiscalizaciones adicionales. No tiene mandato para auditar los balances que entran a la IGJ ni a la CNV y espera que esas entidades hagan algo más que controles formales. Es decir, que detecten inconsistencias o maniobras potencialmente elusivas. Mientras tanto, avisa, profundizará actividades de fiscalización sobre la facturación y mirará con un ojo más fino las declaraciones juradas de las empresas. Algunos hasta piensan en migrar desde el sistema de declaración jurada a algo más coercitivo, para lo que habría que cambiar la ley.

En el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la AFIP pidió ayuda a los técnicos del organismo para mejorar la recaudación de impuestos. El Plan Estratégico del fisco estimó que el incumplimiento del IVA ronda el 31,5%, pero busca la manera de determinar la brecha de incumplimiento de Ganancias y de Bienes Personales.



Anticipo vs renta inesperada

La AFIP ya recauda con éxito el anticipo excepcional del impuesto que afinaron Castagneto y el titular de la Aduana y mano derecha de Massa en temas impositivos, Guillermo Michel. El 91,5% de las empresas alcanzadas cumplieron con el primer vencimiento y pagaron $ 72.589 millones .

El 22 de este mes rige el segundo vencimiento y el fisco espera una cifra similar. Luego, los ingresos irán reduciéndose. En total, el Gobierno espera anticipos por unos $ 250.00 millones

En paralelo, el presidente Alberto Fernández reclama, por ahora en soledad, que el Congreso trate el gravamen adicional a la renta inesperada, el proyecto que el exministro de Economía Martín Guzmán envió al Congreso en junio y que duerme en la cajonera legislativa desde entonces.

En soledad, Alberto Fernández reclama que el Congreso avance con el proyecto que grava la renta inesperada.

"Hablé con Sergio (Massa) y le pedí que volvamos a poner en marcha ese tema", dijo el Presidente el miércoles 26 de octubre. Pero en el Palacio de Hacienda replicaron, con elegancia, que es el Congreso el que debe activar, y no el Ministerio.

Este jueves, la portavoz Gabriela Cerruti insistió: "El Gobierno cree, con respecto a la agenda del Congreso, que hay temas prioritarios, como por ejemplo el de la renta inesperada". Respondía, políticamente, a una pregunta sobre la opinión del Ejecutivo sobre un proyecto de ley para eliminar las PASO.

Lo concreto es que el proyecto no avanza en la Cámara de Diputados. Fuentes legislativas indicaron que, hasta el viernes, no había habido orden alguna del Ejecutivo para insistir. "No se movió nada, pero la principal razón es que no tenemos manera de aprobar cualquier cuestión que implique aumentar impuestos, porque no nos acompaña nadie. Hay una cerrazón muy fuerte de los bloques de oposición", dijo una fuente de la bancada oficialista. Más allá de las declaraciones, el Ejecutivo no pidió a las espadas legislativas activar el proyecto que reclamó el Presidente.

Otro indicio de que el pedido de Fernández es poco viable es que Economía y AFIP avanzaron con el anticipo de Ganancias, justamente, para reemplazar el impuesto a la renta inesperada por un ingreso similar, aunque a cuenta de recaudación futura. El adelantamiento de ese dinero, con la inflación acercándose al 100% anual, implicó hacerse de recursos que, de otra manera, se hubieran licuado en poco tiempo.