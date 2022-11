Alberto Fernández enterró la suma fija y dio detalles sobre el bono que anunciará

El Presidente dio una confirmación sobre economía doméstica en la embajada de la Argentina en Francia. Ante una pregunta de El Cronista , Alberto Fernández adelantó dos noticias en una. La primera es que no habrá suma fija por decreto, tal como reclamaba el cristinismo y Pablo Moyano.

En cambio, el Gobierno implementará un bono para trabajadores públicos y privados que ganen menos de una determinada suma. Si bien el Presidente no quiso adelantar detalles sobre el monto, el bono iría destinado a quienes cobren menos de 100 mil pesos.

En medio de su gira por París, en la que se consolidó como aliado regional de Emanuel Macron, Fernández dio una entrevista a un grupo de periodistas. El Cronista estuvo presente y le preguntó al Presidente argentino sobre la elección del bono en detrimento del aumento de suma fija. Este domingo, la comitiva oficial partirá rumbo a Bali, Indonesia, donde se realizará la cumbre del G-20.

"Con Macron tenemos una mirada común sobre problemas que afectan a las mejores condiciones del desarrollo humano. Temas vinculados al clima, al género, a la discriminación, a la paz, a los derechos humanos también. Francia es un inversor importante en la Argentina", opinó el Presidente.

Desde la embajada en París, ubicada a cuatro cuadras del mítico Arco del Triunfo, amplió: "Tocamos problemas vinculados a la guerra. Lo hago desde el momento en que reclamé que por favor Europa entendiera que hay un hemisferio sur, donde no vuelan las balas pero donde se padece el hambre. Los efectos de la guerra son muy dañinos y creemos que a la hora de encontrar una solución al problema bélico el Hemisferio Sur tiene que estar representado. El presidente Macron eso lo ha compartido. Tengo una preocupación particular por la cuestión nuclear, por el uso de armas nucleares y la posibilidad que de que se bombardeen centrales energéticas nucleares. Y quedamos con el presidente Macron, que viaja también Indonesia a la reunión del G20, ver con otros líderes para poder hablar sobre esos problemas. Con Macron también desde hace mucho tiempo vengo planteando la preocupación por el tema Venezuela".

Sobre las negociaciones que empezaron en el Foro de Paz de París para alcanzar un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición al chavismo, reveló que "tuvimos una muy buena reunión. Pudimos estar el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y yo, y escuchar las posiciones de la oposición venezolana y del representante del gobierno de Venezuela que viajó a París. Y creo que es un buen inicio para reiniciar las conversaciones y ver de qué manera podemos ir superando los escollos que ha debido enfrentar Venezuela para que rijan ya plenamente los derechos humanos y rija plenamente la democracia".

Respecto al motivo del deshielo en el diálogo entre el oficialismo y la oposición venezolana, Fernández detalló: "El objetivo contrariamente a lo que nos pasó en los años de Trump es no intervenir como países en Venezuela sino acercar a los venezolanos a que ellos encuentren una salida y en todo caso ser nosotros una suerte de garantes de los compromisos que se asumen".

¿Piensa llevar una propuesta concreta al G-20 sobre la guerra en Ucrania?

La propuesta no debe ser de un país individual, sino más amplia y por eso insisto en que la discusión salga del Hemisferio Norte y se traslade a todo el mundo. Cuando participamos en el G7 participó Argentina, participó la Unión Africana, participó India, participó Indonesia. Y justamente la idea era decirle al G7 que era un problema del mundo y que el Hemisferio Sur estaba pasándola muy mal. En un escenario en el que la FAO está preanunciando una hambruna que va a alcanzar a 300 millones de habitantes que en su mayoría están en el Hemisferio Sur. Desde entonces vengo planteando que encontremos una solución entre todos y que entendamos, salgamos de la lógica bélica de dos que se pelean y tratemos de buscar una solución global. Yo quiero que Argentina esté sentada en esa mesa de la solución porque quiero encontrar una solución. Y lo que quedamos con el presidente Macron es hablar con otros líderes en el G20 para ver si podemos tener algún tipo de acciones ya más concretas en favor de constituir una mesa que recupere el diálogo y que empiece por el cese del fuego. Yo insisto en este punto porque todas las partes asuman un compromiso por no usar armas nucleares y por no bombardear centrales energéticas nucleares. El diálogo que hay que recomponer no es entre nosotros, es entre Ucrania y Rusia. Y que nosotros debemos ayudar a ese diálogo.

En la próxima reunión que mantendrá en Bali con Kristalina Georgieva, la titular del FMI, le planteará el reclamo sobre los sobrecargos que cobra el Fondo. Hasta ahora el FMI no atendió el planteo. ¿Piensa que puede cambiar esa posición?

En la última charla que tuve con Kristalina Georgieva telefónicamente yo le planteé las dos cosas de las que usted está hablando. En primer lugar, le hice notar a Georgieva cómo los efectos de la guerra estaban dañando a todo el mundo, no solamente a Europa, no solamente a Rusia y a Ucrania, sino que a la Argentina concretamente la guerra le costó 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares que debimos pagar de más como consecuencia del costo de la energía, como consecuencia del costo de los fertilizantes, como consecuencia del costo de los alimentos. Y le volví a plantear la necesidad de que de una vez por todas se revisen los sobrecargos que a nuestro juicio son mecanismos muy injustos que afectan a los países más castigados por las deudas y que en un caso como Argentina además es consecuencia de un endeudamiento absolutamente irresponsable que se tomó. Ayer hablando con el presidente Macron le volví a plantear el tema de los sobrecargos. Le pedí que por favor Francia nos acompañe con el planteo. Y también le llamé la atención con un tema que por ahí no todos advierten que sobrecargos también está pagando Ucrania. Entonces creo que este es un muy buen momento para que, como Georgieva ha dicho públicamente más de una vez, los programas sean revisados a partir de la guerra.

Este sábado el Presidente fue recibido por la alcaldesa de París Anne Hidalgo

¿Existen contactos con la Casa Blanca, el Departamento de Estado o la Secretaria del Tesoro para facilitar la negociación entre los dos representantes de Venezuela y trabajar en paralelo el aspecto político y de derechos civiles?

El Consejo de Seguridad de los Estados Unidos sabe perfectamente mi posición en este punto y sabe perfectamente cuál ha sido mi planteo permanente respecto de este tema. Lo que a mí me parece que ayer logramos es que vuelvan a sentarse a una mesa los que tienen que discutir, los venezolanos. Y que encuentren una solución quiénes, los venezolanos. Si los venezolanos se ponen de acuerdo se van a dar cuenta las dos partes, una de las partes lo tiene más claro que la otra me parece, que las sanciones económicas no afectan centralmente al gobierno de Venezuela sino que afectan al pueblo de Venezuela. La cantidad de migrantes que tiene Venezuela tiene que ver con el hecho de que las condiciones de vida allí se hicieron muy difíciles como consecuencia de esas condiciones económicas en las que Venezuela quedó atrapada. Las sanciones económicas no son solo de los Estados Unidos, ayer mismo la Unión Europea prorrogó las sanciones a Venezuela. Con lo cual necesitamos que todos revisen este tema y necesitamos que las partes que están negociando, que son venezolanos, sean ellos los que pidan fundamentalmente devuélvanle a Venezuela los recursos que le han quitado.

¿En la última conversación que tuvo con Jake Sullivan, el principal consejero de Seguridad de Joe Biden, trataron el tema Venezuela? ¿Ellos están proclives a avanzar?

No, la última conversación que tuve con Sullivan no versó sobre el tema Venezuela. De cualquier manera entiendo que es un tema complejo para los Estados Unidos y en todo caso hay que también respetar los tiempos de Estados Unidos para ver cómo se resuelve este problema. Y lo que creo, lo que espero es que tenga Estados Unidos la misma vocación que nosotros de que en Venezuela se recupere la convivencia democrática y la plena institucionalidad. Nosotros trabajamos para eso, exclusivamente para eso. Nosotros trabajamos para que en Venezuela ya no haya más denuncias por violaciones a los derechos humanos, ni haya más denuncias por proscripciones políticas. Trabajamos para que el sistema institucional funcione plenamente y el sistema de derechos humanos funcione plenamente.

¿Por qué el gobierno optó por un bono para los trabajadores y no por la suma fija, que es lo que algunos integrantes del Gobierno venían reclamando?

Básicamente porque en la Argentina las paritarias funcionan plenamente y lo que hay que dejar es funcionar las paritarias. Y las paritarias han tenido en cuenta toda esa realidad. Y la verdad es que interferir con una suma fija a los salarios más bajos también genera muchos problemas en muchos lugares porque los salarios más bajos están en los municipios y están en los pequeños comercios, y el riesgo que se corre en ese caso es generar un problema fiscal en los municipios y generar un problema también en muchos pequeños comercios que no tengo ninguna duda lo resolverían haciendo que sus empleados salgan de la formalidad y pasarlos a la informalidad. Entonces lo que nosotros tenemos que recuperar es el salario de todos, incluyendo a los de más bajos ingresos y nosotros confiamos que el método de la paritaria es el método adecuado.

¿Cómo?

Con un bono.

¿Cuándo se anunciará?

Cuando lleguemos a Buenos Aires lo veremos.

A un año del acto del Día del Militante en el que usted planteó dirimir las candidaturas en una gran PASO, ¿mantiene esa idea, a la luz de los cuestionamientos que recibió por parte de La Cámpora?

Ni París me hace evitar estas cosas. Muy simple: lo que yo dije el 17 de noviembre es lo que creo. La verdad es que creo que esa idea que tuvo Cristina de poner las PASO fue una gran idea para abrir los partidos políticos y que los partidos políticos no se conviertan en un lugar cerrado de los dirigentes. Yo valoro mucho, lo dije en aquel entonces cuando la ley salió y lo vengo defendiendo desde siempre. Después el resto son todas especulaciones, falta un año y no sabemos qué va a pasar de acá a dentro de un año.

¿Cómo están las negociaciones con los demás países que integran el Banco Interamericano de Desarrollo para que la candidata del Gobierno, Cecilia Todesca, acceda a la presidencia del BID?

Nosotros fuimos muy críticos de la actitud de Estados Unidos cuando puso a Claver-Carone de presidente del BID. Rompió una tradición de muchos años, desde su creación, de que la presidencia del BID estaba en manos de países latinoamericanos. La ruptura de ese acuerdo siempre quise que viniera por una decisión del gobierno americano de dejar sin efecto esa propuesta y volver a llamar a elecciones para que Latinoamérica elija un candidato. Pero no ocurrió. El presidente que propuso los Estados Unidos se fue por otros motivos.

El BID fue creado en el año 59, la Argentina es uno de los principales accionistas, junto con Brasil tiene el 11% de las acciones. Somos los segundos después de Estados Unidos que tiene alrededor del 30% de las acciones. Desde el año 59 la Argentina jamás presidió el BID. Y yo siento que la Argentina tiene los merecimientos necesarios para presidir el BID. Quise además que sea una mujer la que presida el BID, la que pueda llegar a presidir el BID. ¿Por qué quise esto? Porque creo que sería muy importante que por primera vez el banco de desarrollo más importante del continente esté en manos de una mujer. ¿Por qué Cecilia Todesca? Porque la conozco muchísimo, sé de sus cualidades personales, sé de su capacidad técnica, sé de su inmensa honestidad, y sé que puede ser una maravillosa presidenta del BID que no solo la va a aprovechar Argentina sino que la va a aprovechar todo el continente.

Estamos conversando, porque también lo que queremos no es imponer un candidato, es tratar de lograr un consenso donde todos veamos en ese candidato al mejor candidato para la región.