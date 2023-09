Importaciones: se aprueban las SIRA pero hay nuevas barreras de AFIP y CEF, ¿cómo funcionan?

Mientras el Ministro de Economía, Sergio Massa, anunciaba frente a industriales que se aprobarían todas las SIRAS (permisos para importar) de las pymes industriales este viernes ante industriales, una gran cantidad de firmas procesaban el nuevo dato de Capacidad Económica Financieras (CEF), e intentaban validar fechas de pago en la plataforma de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).



El resultado que arroje el sistema sobre CEF, que se actualiza todos los meses, funciona como principal barrera de acceso al circuito importador ya que mide el respaldo de una compañía para adquirir bienes o servicios en el exterior. En promedio, por mes, los importadores están perdiendo un 25% de capacidad económica financiera , según precisan distintos especialistas.

"Muchos que tenían CEF $1 el mes pasado, en septiembre no vieron modificaciones pese a haber hecho presentaciones ante AFIP, a otros les salta que no tienen CEF suficiente mientras que al hacer las cuentas deberían tener capacidad para oficializar ", explicó Yanina Lojo, consultora en comercio internacional, y aseguró que existen casos en que se vieron mejoras aunque reconoció que la situación sigue siendo "muy estresante".

La reducción de CEF afecta incluso a firmas que no reflejan irregularidades, reclamos o temas pendiente como liquidaciones manuales, impugnaciones, juicios , entre otros, advirtió en Twitter el especialista Martín Clement.

Por eso, para poder continuar con alguna posibilidad de realizar importaciones, es muy importante mantener un estricto control sobre el estado y saldo de cada SIRA y de todos los procesos iniciados y pendientes ante la AFIP. August 31, 2023

En ese sentido, para poder continuar con alguna posibilidad de realizar importaciones, recomendó "mantener un estricto control sobre el estado y saldo de cada SIRA y de todos los procesos iniciados y pendientes ante la AFIP".

En la otra punta, una vez que se lograron atravesar las distintas instancias en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y se obtuvo luz verde, el muro se levanta del lado de la AFIP. "El gran problema que está generando un feroz endeudamiento en las pymes está acá, en errores de facto en el sistema, no tanto en la aprobación de SIRA ", precisó a El Cronista Juan Pablo Bastero, CEO de Jidoka, una empresa dedicada a la logística y al comercio exterior.

Por eso, según contó, ante el último anuncio de alivio a las importaciones se interpretó que se iban a comenzar a cumplir las fechas de pago, sin embargo, en el día de hoy las aprobaciones se emitieron sin plazo (con guiones en el casillero correspondiente) o con fecha de acceso al Mercado Libre y Único de Cambio (MULC) en enero de 2023, con la misma demora que se estaba manejando antes de las PASO.

"Ninguna firma puede importar con normalidad desde hace meses, lo que está comenzado a impactar en el empleo " - Juan Pablo Bastero, CEO de Jidoka.

En una cartera de 200 clientes, Bastero señala que salvo unas 20 multinacionales con mayor espalda financiera y poder de negociación a través de los programas oficiales como Precios Justos, ninguna firma puede importar con normalidad desde hace meses, lo que está comenzado a impactar en el empleo.

Empleo en riesgo

"Es complejo precisar el efecto pero hoy, lamentablemente, la suspensión de personal empieza a ser parte de todas las conversaciones", dijo y destacó que los importadores pequeños que requieren de un insumo para no frenar su producción nacional "piden por favor que se destrabe la importación" porque agotaron sus stocks.

Por eso, la disponibilidad de u$s 700 millones que anunció el Gobierno, no despoja de preocupación al sector importador que ya detectó paradas y suspensiones de turnos o personal en la actividad automotriz, la de calzados y el sector de salud que comenzó a reprogramar estudios y cirugías por faltante de insumos médicos.



Frente a un escenario cada vez más complejo, con restricciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que apunta a reducir un 50% las importaciones para nivelar con la disponibilidad de divisas, Bastero señaló que se requiere de un trabajo minucioso . "Se intentó, pero no se pudo avanzar en las prioridades por sector", dijo y apuntó que "el Gobierno debe aliarse al campo con un dólar más competitivo".

"Hasta que no se alcance c ompetitividad en la balanza comercial , con mayor ingreso de dólares, no se va a poder destrabar", opinó y en relación al sector importador destacó que "es un grave error frenar las importaciones en lugar de buscar cómo incrementar los ingresos por exportaciones".

Al ritmo de las dificultades, la comunidad importadora detectó cada vez mayores dificultades para comunicarse con los organismos que intervienen en la aprobación de permisos,



De un diálogo frecuente a partir de encuentros sectoriales, se pasó a formularios y luego a correos que se respondían en un plazo de hasta 72 horas, sin embargo, en las últimas semanas "se cortaron todos los accesos", explicó Bastero.