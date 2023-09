Devolución del IVA: todo lo que hay que saber antes de comprar

De acuerdo con la medida anunciada por el gobierno Nacional, desde el lunes, se devolverá el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a millones de personas que realicen compras de determinados productos con tarjeta de débito.

Si bien el beneficio es amplio, también incluye determinados requisitos o condiciones con que se deben tener en cuenta a la hora de concretar los gastos.

El programa, denominado Compre sin IVA, se impulsó para contener el poder adquisitivo frente a los altos niveles de inflación de la Argentina y la devaluación de agosto, ahora se podrá realizar estas compras de distintos productos que reflejarán una devolución a quienes los adquieran.

Devolución del IVA: en qué consiste el programa

La medida se aplicará desde el lunes.

En este escenario, Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, enumeró una serie de recomendaciones para evitar sorpresas y aprovechar por completo esta medida.

"El primer lugar es importante mencionar que a través de este sistema no se devuelve el IVA de la compra, sino que es un reintegro del 21%2, aclara. "La única similitud que tiene el reintegro con el IVA es que la alícuota de ese impuesto es del 21% y el reintegro es del 21%", detalla.

"Hemos dispuesto un programa de devolución del IVA, del 21% del IVA, del total de la canasta básica de Argentina para los 9 millones de trabajadores y trabajadoras que en la Argentina cobran salarios de hasta $708.000", expresó Sergio Massa, ministro de Economía, cuando comunicó este nuevo plan.



El tope de devolución se fijó de acuerdo al 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria para 4 integrantes (compuesto metodológicamente por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años) según la publicación de julio, que se estableció en $ 111.642 (el INDEC difundió este viernes los datos de agosto, cuando ascendió a $ 130.590)

Devolución del IVA: las claves a tener en cuenta sobre el programa

Domínguez señaló algunos puntos clave:

El reintegro es mayor al IVA

"Una persona beneficiada compra $ 1000 de verduras en el supermercado gravadas al 10,5%, es decir, por un total de $ 1105. El reintegro será de $ 210", explica. "Otra compra una botella de una gasesosa de $ 1000 que está gravada al 21%, es decir, por un total de $ 1210. El reintegro será de $ 254,10, mayor al IVA. En consecuencia, siempre se estará reintegrando un valor superior al importe del IVA", indica.

El reintegro es un costo del Estado Nacional

"Dado que no es una devolución del IVA, el reintegro no disminuye la recaudación del impuesto. Es decir, que las Provincias y CABA no recibirán menos coparticipación. El costo de esta medida la asume el Estado Nacional".

¿Qué información de ingresos se toma para el mes de septiembre 2023?

"La información de ingresos que se tomará para los reintegros de septiembre 2023, es la de agosto 2023".

¿Hay que hacer algún trámite para cobrar el reintegro?

"No se debe realizar ningún trámite. La entidad financiera consultará la base de la AFIP para determinar si corresponde o no el reintegro".

¿Cómo consultar si estoy alcanzado por el beneficio?

"Se puede ingresar en la web de la AFIP, en micrositio denominado 'Reintegro' y acceder a la base de datos colocando el CUIT o CUIL".