Importaciones SIRA: cuántos dólares autorizaron hasta fin de año y cómo sigue el plan del Gobierno

Entre el 17 de octubre y mediados de febrero, el Gobierno autorizó mediante el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) la salida de u$s 27.335 millones, por 236.717 solicitudes de 19.048 empresas.

Los números reflejan un índice de aprobación de solicitudes del 75% en cantidades, del 76% en montos y del 87% en empresas , según números oficiales. Las grandes compañías pudieron acceder a los dólares en el 98% de sus pedidos y las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), en el 87% de los casos.

Las autoridades desmienten la existencia de cuellos de botella y contestan que a partir de la vigencia del SIRA, se cargaron 33% más de solicitudes que en igual período del año anterior (con el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones, SIMI), de las que se aprobaron solamente un 2% más interanual, con un monto 11% superior en términos de divisas .

Si bien las importaciones vía SIRA empezaron trabadas al inicio del sistema (60% en octubre), fueron creciendo hasta el 75% en noviembre y 93% en diciembre , para llegar hasta el 91% el mes pasado. Solo el 4% de las autorizaciones fueron sin giro de dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) o con el uso de divisas propias de las empresas.

Hacia adelante, de acuerdo con fuentes oficiales, ya se dio la habilitación para el giro de más de u$s 1120 millones desde el Banco Central (BCRA) a los importadores, y el SIRA tiene cargada, proyectada y autorizada la salida de unos u$s 9200 millones en lo que resta del año. Por supuesto, los números del sistema se van actualizando minuto a minuto, a medida que las empresas solicitan en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el acceso a los billetes verdes.

De esos u$s 9200 millones, unos u$s 550 millones corresponden a marzo ; casi u$s 900 millones a abril; más de u$s 1500 millones en mayo y otros u$s 1200 millones en junio. Allí se incluyen los gastos de energía, en donde el Estado, a través de la compañía Energía Argentina (ex Enarsa). El sector energético accede a las divisas de inmediato.

En las inmediaciones de la Casa Rosada cuentan que para una economía argentina que podría crecer entre 2% y 3% este año, las importaciones podrían saltar entre 6% y 9%, a lo que hay que descontarle la baja de precios internacionales, que habilitaría un mayor volumen de compras en el exterior.

Sin embargo, al recibir las proyecciones del sector privado, se observa que las empresas de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) creen que van a necesitar un 58% más de dólares que el año pasado para fertilizantes e insumos agropecuarios; 54% en construcción; 51% en alimentos y bebidas; y 28% en productos químicos.

Asimismo, una encuesta entre los socios de la Unión Industrial Argentina (UIA) reveló que las firmas de alimentos y bebidas estiman usar un 118% más de divisas que en 2022 , las automotrices un 33% más; maquinaria agrícola, un 31%; y los lubricantes e insumos para energía, un 85%.

Todas estas cifras están muy por encima del crecimiento potencial de la actividad este año y, según dicen los funcionarios, las mismas empresas se sorprendieron cuando el Gobierno abrió los números. "No reciben las divisas que creen que deberían recibir", describen, como para ilustrar que no hay una escasez real de dólares para producir, y subrayan que "nadie tuvo que parar la producción en estos meses".

"El sistema es eficaz. Se ordenó el cuidado de las reservas, el trabajo y la producción nacional. Ninguna actividad económica se ha visto afectada" , remarcan.

"Lo que pasa es que ahora achicamos el disponible para el stockeo y los depósitos de las fábricas ya no están llenos", agregan.