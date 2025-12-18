Elecciones en Extremadura: roban 124 votos por correo y 14.000 euros en una oficina de Correos.

Las oficinas de Correos de los municipios pacenses de Fuente de Cantos, Santa Amalia y Torremejía han sido objeto de robos esta madrugada, en la primera de las cuales se ha sustraído la caja fuerte, que contenía dinero en efectivo y 124 votos emitidos por correo para las elecciones autonómicas del próximo domingo.

Según ha informado la empresa pública postal en una nota, en la primera de estas localidades los delincuentes sustrajeron la caja fuerte completa con el contenido citado, mientras que en las otras dos solo se llevaron artículos comerciales y material de oficina, “sin que se viera afectada la caja fuerte ni ningún voto por correo”.

Tras activarse la alarma, Correos avisó “de inmediato” a la Guardia Civil, que se personó en el lugar y ha vinculado el suceso con otros hechos delictivos ocurridos recientemente en la región “con el objetivo de robar dinero”, según ha apunta la sociedad estatal.

Después de comunicar los hechos a la Junta Electoral Provincial de Badajoz, Correos está pendiente de la decisión que adopte “con el objeto de garantizar el derecho al voto de los electores afectados”.

Por su parte, la Guardia Civil ha informado de que está investigando estos hechos y ha precisado también que, en el caso de Fuente de Cantos, los presuntos autores han sustraído 124 votos por correo así como 14.000 euros.

El instituto armado ha precisado asimismo que ya venía investigando otros dos robos ocurridos en los últimos días en otras dos oficinas de Correos ubicadas en Talavera la Real y Villafranco del Guadiana, también en la provincia de Badajoz.

Correos y la Guardia Civil han publicado esta información después de que el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, haya denunciado esta mañana una estrategia “organizada” para sustraer el voto por correo en oficinas de la empres pública postal tras los robos cometidos en Fuente de Cantos, Santa Amalia y Torremejía.

Feijóo pide al Gobierno que investigue el robo del voto por correo en Extremadura

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este jueves al Gobierno que explique cómo se han podido robar votos en varias oficinas de Correos de Extremadura, un hecho “de extraordinaria gravedad” que “no admite silencio”.

“Exijo al Gobierno que explique cómo ha podido pasar algo así, por qué ocultó además intentos de robo en otras oficinas ya la semana pasada”, ha apuntado a través de un mensaje en la red social X.

También le ha pedido que explique por qué “no ofrece garantías en un aspecto tan básico para preservar la salud democrática” de España como es el voto.

El PP de Extremadura ha denunciado una estrategia organizada para robar el voto por correo que se ha traducido en la sustracción, esta madrugada, de los sufragios depositados en la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz, 4.592 habitantes).

También en el intento de robo en Torremejía (Badajoz, 2.233 habitantes) y Santa Amalia (Badajoz, 3.913 habitantes), en estos dos casos sin éxito debido a que las cajas fuertes estaban vacías.

Sin embargo, la Guardia Civil ha vinculado los robos perpetrados esta madrugada en oficinas de Correos de tres municipios de Badajoz con la delincuencia común , dado que desde el mes de octubre, antes de que se convocasen las elecciones, se han producido nueve hechos similares en esa provincia.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, también se ha referido al tema y ha pedido este jueves al ministerio de Interior que despliegue “todos los medios necesarios” para investigar el robo del voto por correo emitido por ciudadanos extremeños y para evitar que vuelva a producirse.

En un mensaje a través de X, Tellado ha calificado lo sucedido como “un hecho de enorme gravedad”. “Esos votos deben estar debidamente custodiados en las oficinas de Correos”, ha reclamado. Según Tellado, “alguien tiene mucho interés en reventar las reglas de juego para alterar el resultado” de las elecciones del próximo 21 de diciembre.

“En democracia las trampas, las malas artes y el fraude no tienen cabida. La victoria en las urnas solo es digna de tal nombre cuando se obtiene en buena lid”, ha añadido el secretario general del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

La presidenta de Extremadura y candidata a la reelección, María Guardiola, ha publicado por su parte un vídeo en X en el que afirma que el robo se ha producido en Fuente de Cantos, en Bienvenida (Badajoz, 2.018 habitantes) y en Calzadilla de los Barros (Badajoz, 687 habitantes).

“Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos”, ha apuntado Guardiola, favorita para ganar los comicios, quien ha afirmado que “alguien” quiere que los extremeños no tengan derecho a decidir.

Además, en octubre, antes de la convocatoria de elecciones autonómicas para este domingo, se produjeron otros cuatro robos en oficinas de Correos en la misma provincia.

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha denunciado esta mañana una estrategia “organizada” para sustraer el voto por correo en oficinas de la empres pública postal tras los robos cometidos en Fuente de Cantos, Santa Amalia y Torremejía.

Fuente: EFE