El economista Emilio Ocampo, uno de los ideólogos del plan de dolarización que Javier Milei llevó como bandera central durante su campaña presidencial en 2023, aseguró que dolarizar la Argentina “no es difícil”.

En diálogo por Pulso Financiero, en El Cronista Stream, el exasesor de Milei argumentó que el país ya opera bajo una dolarización de facto.

“ Hoy los precios argentinos ajustan al dólar . En sectores como la construcción y el endeudamiento de largo plazo de empresas, por ejemplo, y el Estado se maneja en dólares. Tenemos cinco veces la cantidad de dólares que de pesos que circulan en la economía. Entonces, no es difícil dolarizar. Si hay un país en el que sobran dólares es la Argentina“, remarcó.

El economista aclaró que este proceso no significa necesariamente eliminar la moneda local por completo. Puso como ejemplos a Panamá y El Salvador, donde existen monedas nominales, pero el dólar es el recurso principal.

Los dos problemas del tipo de cambio

Más allá de esto, Ocampo identificó dos problemas ligados al dólar. En primer lugar, mencionó a la incertidumbre política y consideró que el tipo de cambio es “el termómetro” de ese fenómeno.

“Te pone un techo sobre la inversión. Necesitás un aumento fuerte de la inversión para crecer y la Argentina no crece desde el 2011. Con incertidumbre no lo vas a resolver”, planteó.

En paralelo, el economista puso el foco en el rol que cumple el peso actualmente. “Es el salvavidas del sector de la economía argentina que no funciona, porque ese sector necesita permanentemente devaluaciones”.

Cambios en el BCRA: esto opina Ocampo

En otro tramo de la entrevista, Ocampo aseguró que modificar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) es un paso importante, pero insuficiente por sí solo.

En ese sentido, propuso reglamentar el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece que el Congreso debe hacer todo lo conducente a preservar el valor de la moneda. “Si el Gobierno va a avanzar y reimponer como objetivo fundamental del BCRA la estabilidad monetaria, tendría que avanzar con la reglamentación de este artículo”, opinó.

Otra propuesta que resaltó Ocampo fue la prohibición de presupuestos sin financiamiento genuino y sostuvo que busca terminar con la práctica de “enchufarle deuda” al BCRA de manera discrecional.

“Tenemos una historia de un Estado que avanza permanentemente en el campo monetario y usa la moneda. Nosotros somos los campeones de la depreciación monetaria”, concluyó.