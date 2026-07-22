Conspiraciones y algo de verdad: cómo opera el algoritmo que nutre la campaña anti-Argentina en el mundo
Tras la final del Mundial, una ola de acusaciones y contenidos contra el país inundó las redes sociales. Políticos, influencers y medios amplificaron un fenómeno impulsado por un mecanismo que premia la indignación y la convierte en herramienta de desinformación global
A cuánto está el dólar blue hoy miercóles 22 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.