CABA tendrá más horas de clases para recuperar el feriado por el atentado contra Cristina

La Ciudad de Buenos Aires confirmó que las escuelas porteñas recuperarán el día de clases perdido por el feriado que decretó el Gobierno Nacional el viernes pasado a raíz del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Así lo había adelantado la ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña, en diálogo con El Cronista: "Abrir las escuelas [el pasado viernes] podía ser una situación conflictiva para muchos, por eso lo evitamos. Sin embargo, está claro que lo vamos a recuperar, porque cada día cuenta", definió la funcionaria.

Ahora, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó la medida este martes en conferencia de prensa: "Vamos a mantener los 192 días de clase con los que nos habíamos comprometido", anunció.

De esta forma, el próximo lunes 31 de octubre, día en el que estaba planificada una jornada docente, se recuperarán las horas de clase perdidas por el feriado inesperado del pasado viernes 2 de septiembre.

El próximo lunes 31 de octubre, día en el que estaba planificada una jornada docente, se recuperarán las horas de clase perdidas.

Debido a esto, el Gobierno porteño reprogramará para antes de fin de año los Espacios de Mejora Institucional (EMI) y las jornadas de formación docente para el Nivel Inicial, Primario y Secundario previamente dispuestas para el 31 de octubre.

"Con este día que se suma, vamos a mantener los 192 días de clase con los que nos habíamos comprometido. De nuevo, cada día cuenta. No da todo lo mismo", indicó el referente del PRO este martes.



Rodríguez Larreta también apuntó contra el Gobierno Nacional y criticó la decisión del presidente Alberto Fernández de decretar un feriado por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"No podemos seguir enfrascados en temas que nada tienen que ver con lo que les pasa a los argentinos", manifestó en una crítica a la clase política. Y sumó: "Todos los días nos levantamos en una Argentina que nos angustia cada vez más. A mí me duele. Me duele que suban los precios, que falte trabajo, que aumente la pobreza y que se profundice la crisis educativa".



Así, al anunciar que se recuperará el día de clases, Larreta volvió a remarcar que la educación es una de las "prioridades" de su gestión y repasó el trabajo del GCBA en este ámbito.

"Hoy, además, las escuelas abren los sábados y durante las vacaciones de invierno y de verano para recuperar aprendizajes", recordó, indicando además que durante su gobierno se abrieron las primeras escuelas bilingües estatales, mientras que también se incorporó educación financiera, robótica y tecnología.

"Hicimos obligatoria la jornada extendida para los chicos de 11 a 14 años, sumando el equivalente a 90 días más de clase en primaria y 46 en secundaria. Implementamos las prácticas educativas en ámbitos laborales, que empiezan a construir puentes entre la educación y el mundo del trabajo", repasó.

Y concluyó: "Y, por segundo año consecutivo, las clases empezaron antes. Este año sumamos 12 días más a los 180 del calendario obligatorio".