El proceso de licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay avanzó con la evaluación de las ofertas correspondientes a la primera etapa, en la que el Gobierno nacional analizó los antecedentes técnicos, operativos y financieros de las empresas interesadas en quedarse con la concesión del principal corredor logístico del país. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación emitió el Acta de Evaluación del Sobre 1, en la que determinó que las compañías Jan De Nul NV y DEME NV cumplieron con las condiciones exigidas en los pliegos, por lo que recomendó su continuidad en el proceso licitatorio. En cambio, la firma brasileña DTA Engenharia fue descalificada por no presentar las garantías requeridas. Según se detalló oficialmente, durante esta primera etapa “se analizaron las presentaciones realizadas por las firmas de capacidad global [...] evaluando los antecedentes operativos y capacidad técnica y financiera de los oferentes, así como la presentación de las distintas garantías”. En el caso de DTA Engenharia, la comisión evaluadora señaló que la empresa “no presentó las garantías exigidas”, en particular la garantía de mantenimiento de oferta, un requisito clave que asegura la invariabilidad de la propuesta durante todo el proceso de selección. Tras la publicación del dictamen, las empresas participantes contarán con un plazo de siete días corridos para presentar eventuales impugnaciones. Una vez concluida esa instancia, la Agencia emitirá una resolución que aprobará formalmente la Etapa 1 y habilitará la apertura del Sobre 2. Esa segunda fase estará centrada en la evaluación del Plan de Trabajo de cada oferente, donde se detallan aspectos técnicos como la metodología, los equipos y los recursos humanos que se destinarán a las obras de dragado y mantenimiento. Posteriormente, se avanzará a la Etapa 3, en la que se analizarán las ofertas económicas, un componente que tendrá el mayor peso en la adjudicación final, con el objetivo de garantizar “la tarifa más baja posible para los productores argentinos”. El proceso licitatorio contempla tres instancias sucesivas y concluirá con la adjudicación del contrato de concesión por los próximos 25 años. Según estimaciones oficiales, la inversión total superará los u$s 10.000 millones. El titular de la Agencia, Iñaki Arreseygor, encabezó una reunión con representantes de provincias y usuarios del sistema, entre ellos la Bolsa de Comercio de Rosario, la Sociedad Rural Argentina, la Unión Industrial Argentina y la Cámara de Puertos Privados Comerciales, para informar sobre el avance del proceso. Durante ese encuentro, el funcionario destacó: “Se hizo un trabajo técnico comprometido y profesional en esta primera etapa de evaluación. Tendremos a dos de las empresas más grandes del mundo compitiendo en el próximo tramo de la licitación, que va a ser clave”. La evaluación del Sobre 1 se produjo en un contexto de fuerte competencia entre los principales actores del sector. Días atrás, Jan De Nul había presentado una impugnación contra la oferta de DEME, en la que señaló presuntas “irregularidades críticas” en aspectos legales, técnicos y financieros. Entre los cuestionamientos, la compañía belga planteó inconsistencias en la documentación, incumplimientos en requisitos económicos y deficiencias en la acreditación de antecedentes de dragado. La comisión evaluadora, sin embargo, consideró que DEME cumplió con los requisitos exigidos en esta etapa. La Hidrovía Paraná-Paraguay, también denominada Vía Navegable Troncal (VNT), es el principal corredor fluvial de la Argentina y concentra alrededor del 70% de las exportaciones del país. Se trata de una autopista natural de más de 3.400 kilómetros que conecta el interior productivo con los puertos del Gran Rosario y el Río de la Plata, y resulta estratégica para la competitividad del comercio exterior, en particular para el complejo agroindustrial. El nuevo esquema de concesión apunta a profundizar la vía navegable, mejorar la infraestructura y reducir costos logísticos, en un contexto en el que el Gobierno busca incrementar la eficiencia del sistema y fortalecer la inserción internacional de la economía. Con dos competidores en carrera y la etapa técnica superada, el proceso ingresó en una fase decisiva. Las próximas evaluaciones definirán no solo la capacidad operativa de los oferentes, sino también las condiciones económicas bajo las cuales se explotará la vía navegable durante las próximas décadas. El resultado de la licitación será determinante para el funcionamiento del comercio exterior argentino y para la estructura de costos de sectores clave, en un esquema que el propio Gobierno definió como la “privatización más importante” en materia de infraestructura logística.