En un nuevo capítulo de la licitación pública nacional e internacional para el mantenimiento de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía), la empresa Jan De Nul (JDN) presentó un exhaustivo documento de observaciones tras la apertura del “Sobre 1”. En el escrito, se detallan irregularidades críticas en la propuesta de la firma DEME NV, argumentando que la misma debe ser declarada inadmisible por incumplimientos legales, técnicos y financieros. Por su parte, la comisión evaluadora, bajo la órbita de la Administración Nacional de Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) descalificó a la brasileña DTA Engenharia, por no elevar junto con sus antecedentes la garantía de mantenimiento de oferta. Ante las faltas, Jan De Nul que ha sido el principal concesionario del dragado y balizamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay en Argentina durante los últimos 30 años, solicitó que la oferta de DEME sea rechazada y la empresa descalificada del proceso. En resumen, las observaciones presentadas incluyen: