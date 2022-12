¿Hay votos para un blanqueo de capitales? Los que apoyan y los que se oponen a la idea de Massa

El Gobierno necesita la sanción de un blanqueo antes de fin de año. Esto es luego de que en las últimas horas el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciara el acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos (Fatca). Y que ya circulara el trazo grueso del proyecto que buscan impulsar desde el Ejecutivo a modo de complemento.

La gran duda es si, tras el escándalo en el que oficialismo y Juntos por el Cambio, cual hinchadas de dos equipos de fútbol rivales echaran por la borda no una sino dos sesiones en un mismo día, habrá cónclave antes de fin de año. Suponiendo que el Frente de Todos lograra sortear ese escollo y llevara al recinto un nuevo blanqueo, ¿cuenta con los votos?

El oficialismo ya había intentado avanzar con el proyecto del senador Oscar Parrilli que crea un fondo para pagarle al FMI con media sanción en el Senado. No obstante, en Diputados, jamás avanzó por una sencilla razón: los votos no estaban.

Frente a ello, Massa habló de un blanqueo "en tres etapas" que no se correspondía con el proyecto de Parrilli quien, dicho sea de paso, asegura que su proyecto "no es un blanqueo". También insiste con que su proyecto apunta a los que "fugaron" dólares, y no a los "evasores".

Más allá de las cuestiones semánticas, lo cierto es que al oficialismo le urge avanzar con la ley porque el acuerdo con los Estados Unidos comienza a regir el 1 de enero y el 30 de septiembre se produce un "corte" en la entrega de información.

De haber avanzado con el de Parrilli, hubiera sido imperioso introducirle modificaciones, por lo que, en caso de recibir el visto bueno en la Cámara baja, debería volver al Senado . De allí que no se ahorrarían ningún paso. Avanzar con un proyecto desde cero, en el Congreso, es prácticamente lo mismo.

Y aún suponiendo que el Frente de Todos avance con este nuevo proyecto con la venia del kirchnerismo puro y duro, el escollo sigue siendo la Cámara de Diputados.

El radical Lisandro Nieri , vicepresidente 1° de la Comisión de Finanzas y miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, tuiteó: " No estoy para nada de acuerdo con un nuevo blanqueo . Si hay gente que eludió o que evadió, que pague absolutamente todos los impuestos que debe, más las multas e intereses correspondientes".

Además, el mendocino, cercano al exgobernador Alfredo Cornejo, señaló: "El kirchnerismo va por el sexto blanqueo y cada vez recaudan menos. No se trata de tener un blanqueo de manera permanente, sino de generar confianza, que es lo que no tiene este Gobierno, y por eso, cada vez recaudan menos en los sucesivos blanqueos".

Tras el escándalo de la última sesión, las chances de que haya un nuevo debate son muy bajas.

A los 116 votos en contra de Juntos por el Cambio habrá que sumarle los cuatro votos de la Izquierda. "No lo votamos, no lo hemos hecho nunca. Es un premio a los evasores, a los trabajadores nos retienen el impuesto a las ganancias, pagamos el IVA en cada producto, etc. Las ganancias capitalistas son las únicas plausibles de evadir y luego blanquear con beneficios impositivos", le dijo a El Cronista la referente del FIT Romina del Plá .



Es probable que los tres diputados con los que comparte bancada tampoco acompañen blanqueo alguno. Jamás lo hacen.

¿Acompañarán con sus votos los cuatro liberales que están en las antípodas de la Izquierda? En general, los espacios que conducen Javier Milei y José Luis Espert no le facilitan las leyes al Frente de Todos. Espert no solo votará en contra de cualquier tipo de blanqueo, sino que firmó un petitorio dirigido a la embajada de Estados Unidos en la Argentina para que EEUU no firme el acuerdo.

Los motivos por los que se opuso al acuerdo son dos. Primero, porque consideró que los grandes capitales ya se habían adherido al blanqueo impulsado por el exPresidente Mauricio Macri.

"Lo que ha quedado ahora es muy poca gente de clase media alta que ha generado dólares, en su mayoría legalmente, que fueron enviados a Estados Unidos para proteger sus ahorros", fundamentó. Además, Espert explicó que, con la concreción del intercambio de información "se venía un blanqueo, es decir, tratar de recaudar más impuestos".



"La verdad que ya no hay ningún argumento para recaudar más impuestos" , planteó Espert.

Quiénes apoyarían un blanqueo

En cambio, el oficialismo sí contará con el apoyo de los dos diputados de Juntos somos Río Negro. En el Senado, Alberto Weretilneck votó a favor de la iniciativa y sus diputados ya dan por descontado que harán lo mismo.

Para Massa, el gran obstáculo es la Cámara de Diputados.

La gran duda es qué harán sus compañeros de interbloque, los dos diputados del Frente de la Concordia Misionero. Es que su par en el Senado, Magdalena Solari Quintana, pegó el faltazo a la sesión . En Diputados, Diego Sartori, que integra una de las comisiones que firmó el dictamen, no participó del plenario. Si los misioneros pegaran el faltazo como Solari Quintana, el Frente de Todos se vería con dos aliados clave menos.

Dudas sobre el futuro del blanqueo

Una vez más, el futuro de una ley, en este caso el blanqueo, podría estar en manos del Interbloque Federal que integran 8 diputados provenientes del socialismo, el schiarettismo e Identidad Bonaerense, esta última, integrada por Alejandro 'Topo' Rodríguez, Graciela Camaño y Florencio Randazzo. Hasta el momento, el espacio no se expresó al respecto.

Si el oficialismo insistiera con la ley de Parrilli, el schiarettismo probablemente se hubiera encaminado a replicar lo que hizo su senadora, Alejandra Vigo, quien votó en contra del proyecto en el Senado. Ahora bien, en comisión, Camaño presentó su propio dictamen de minoría. El socialismo, en cambio, por estas horas "estudia" el asunto . Ni sí, ni no.

Así las cosas, el Frente de Todos contaría, al menos por el momento, con 119 votos asegurados (117 propios más los dos rionegrinos). Y son 122 los que ya confirmaron su rechazo: 116 de JxC, además de los 4 de la Izquierda y los dos del espacio de Espert.

La bancada del Frente de Todos está también lejos de los 129 presentes que se necesitan para el quórum que se requiere para poner en marcha cualquier sesión.