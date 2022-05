Blanqueo para el FMI: comenzó el debate del proyecto en el Senado

Con un escándalo por un supuesto "robo de una banca" , y sin la presencia de Cristina Kirchner, que se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo por la gira del presidente Alberto Fernández en Europa, se puso en marcha la sesión en la que el Senado se apresta a darle media sanción al proyecto que crea un Fondo para afrontar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contraída durante el Gobierno de Cambiemos.

Pasadas las 14 se puso en marcha una nueva sesión especial en la que el Frente de Todos busca darle media sanción y dejar listo para tratar en Diputados el proyecto impulsado por el ultrakirchnerista Oscar Parrilli, que crea un aporte que deberán afrontar quienes tengan bienes en el exterior sin declarar y, en base a lo recaudado, afrontar la deuda de u$s 44.000 millones generada durante el gobierno de Cambiemos.

El proyecto de Parrilli establece que quienes tengan bienes en el extranjero sin declarar deberán realizar un aporte, en dólares, del 20% del total. En el caso concretar la declaración pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%.

Juntos por el Cambio ya anticipó que no acompañará el proyecto al que definen como un "blanqueo encubierto" y "una invitación nacional a un plan de delación".

En tanto, quedará sin ser aprobado el proyecto que sigue sin ser dictaminado por el Senado y que "va de la mano" con el que crea el "Fondo para pagarle al FMI". Se trata de otro proyecto impulsado por Parrilli que levanta el secreto fiscal, bursátil y bancario para detectar a los evasores.

Ese segundo proyecto resulta clave para poder implementar la figura del " colaborador " que crea el proyecto, y que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados.

La iniciativa, que estaba a punto de ser dictaminada en tándem con la que la que se aprobará hoy fue frenada. Fuentes parlamentarias explicaron que el texto requiere de "un mejor estudio" porque "hay cosas que riñen con el sistema" del Banco Central.

Juntos por el Cambio anticipó que votará en contra del proyecto de Parrilli.

Como miembro informante del oficialismo, el senador Daniel Bensusán señaló que no se trata de un "blanqueo", como señalan desde Juntos por el Cambio, sino que "implica evitar que los contribuyentes paguen la millonaria deuda" contraída durante el gobierno de Mauricio Macri, para que "la paguen y hagan aportes quienes se beneficiaron" con la fuga de capitales.



A su turno, el radical Víctor Zimmermann planteó que si bien "evitar la evasión y mejorar la recaudación es un objetivo compartido" el proyecto puesto en discusión se superpone con normas que ya rigen, al tiempo que perjudican esos objetivos.

En este sentido, el chaqueño remarcó que "permanentemente se posibilita una regularización impositiva en Argentina que permita salvar la conducta de evasor de muchos de los contribuyentes decepcionando a aquellos para pagamos nuestros impuestos". Y remató: "Es absolutamente innecesario impulsar una ley de estas características".

Escándalo

La sesión arrancó con un escándalo insólito. La senadora que tiene su propio monobloque Clara Vega denunció que la puntana de Juntos por el Cambio, Gabriela González Riollo "le robó su banca" mientras izaba la bandera, al inicio de cada sesión.

La riojana viene denunciando que desde Juntos por el Cambio la "acosan" para que ceda la banca en la que se encuentra sentada desde marzo. Quien puso el tema en evidencia fue la camporista Anabel Fernández Sagasti.

Según relató Sagasti, al pedir la palabra, cuando Vega fue a izar la bandera, Riollo se sentó en su banca y "desistió" de devolvérsela.

"Es un papelón", denunció la mendocina desde su banca. Y pidió que "sigan las reglas institucionales", además de que se respeten las asignaciones de las bancas.

"Quiero decir que no es verdad lo que se dijo, que una senadora se levanta y otra le ocupa el lugar. Me veo agraviada. Se falta a la verdad", dijo Riollo. Y agregó: "Me da muchísima vergüenza que se esté discutiendo esto".

A su turno, Vega apuntó contra JxC por el "ninguneo contra las mujeres" y que en marzo recibió un llamado de la bancada pidiéndole que se sentara en otro lugar. Además, "me llamaron para pedirme mi lugar en el medio del bloque, porque no querían que esté sentada con ellos".



Pero cierto es que Vega pronunció su discurso, precisamente, desde el "medio del bloque", mientras Riollo estaba ubicada en una banca asignada para los monobloques, que es donde le vienen pidiendo a Vega que se ubique desde el mes de marzo.