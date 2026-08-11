Esentia Energy, antes conocida como Fermaca, debutó en la BMV en noviembre de 2025.

En esta noticia Esentia busca inversionistas fuera de México

Esentia Energy, operadora privada de gas natural en México, alista su regreso al mercado de capitales con una posible oferta pública global de acciones que contempla una colocación simultánea en México, Estados Unidos y otros mercados internacionales.

De acuerdo con un documento, que la compañía publicó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), presentó de manera confidencial ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) una solicitud de autorización para actualizar la inscripción de sus acciones en el Registro Nacional de Valores, como parte de los preparativos para la operación.

El documento detalla que la oferta propuesta sería mixta, al contemplar tanto una oferta primaria como una secundaria de acciones en México y EE.UU. La colocación internacional se realizaría mediante American Depositary Shares (ADS).

“El número de acciones a ser ofrecidas como parte de la posible oferta y la fecha de la misma aún no se han determinado”, dijo Esentia en un comunicado.

Esentia Energy, antes conocida como Fermaca, debutó en la BMV en noviembre de 2025 con un precio de salida de MXN$ 45 por acción, menor al rango estimado de entre MXN$ 60 y MXN$ 72 por unidad propuesto en el prospecto de colocación.

En la Oferta Pública Inicial, la emisora logró recaudar MXN$ 11,692 millones a través de 186 millones de acciones en la oferta primaria y 71.6 millones de acciones en la secundaria.

Esentia busca inversionistas fuera de México

El regreso de Esentia al mercado de capitales contempla una estrategia de alcance internacional. Además de la oferta pública en México, la compañía evalúa colocar acciones en EE.UU. y otros mercados extranjeros mediante ADS.

La compañía no detalló todavía qué proporción de la oferta correspondería a cada modalidad ni cuál sería el destino de los recursos que eventualmente obtenga mediante la emisión primaria.

El tamaño de la operación y sus condiciones dependerán, entre otros factores, de la revisión regulatoria y de las condiciones del mercado.

La posible oferta todavía se encuentra en una etapa preliminar. Esentia expuso que espera que la colocación tenga lugar una vez que la CNBV y la Securities and Exchange Commission (SEC) concluyan sus respectivos procesos de revisión.

La empresa también advirtió que la oferta está sujeta a las condiciones de mercado y otras situaciones, por lo que los términos definitivos todavía podrían cambiar.

Después de la OPI en la BMV, Esentia Energy emitió u$s 2,000 millones en mercados de deuda extranjeros, como parte de su estrategia para fortalecer su estructura de capital y optimizar su perfil financiero.