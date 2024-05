Reunión de alto vuelo en el Senado para determinar el futuro del proyecto: la advertencia por privatizaciones

El Gobierno Nacional de Javier Milei busca acelerar las negociaciones de la Ley Bases para tener la firma del dictamen lo antes posible . Aunque en los despachos de la Casa Rosada prima cierto optimismo por las últimas flexibilizaciones que se le hicieron al proyecto, también creció la ansiedad oficialista por algunos puntos que todavía no tienen acuerdo y que son considerados parte vital del articulado.

Dirigentes partícipes de las negociaciones en el Congreso alegan que el proceso de negociaciones que llevó adelante La Libertad Avanza fue por demás engorroso. Si se puede graficar en etapas: hubo una primera en la que la Casa Rosada marginó por completo a Victoria Villarruel y se impuso una doctrina más dura, una segunda en la que dejaron ingresar a la titular del Senado para movilizar las tratativas, y una tercera (la actual) en la que resta determinar el punteo fino del proyecto, con los aspectos más espinosos.

"Estamos bastante confiados para esta semana" , confió un alto dirigente de la Casa Rosada ante la pregunta de este medio. Y es que este miércoles se volverá a reanudar el debate en el plenario de comisiones del Senado donde se trata la Ley Bases y el paquete fiscal. Habría un nuevo intento para que se firme el dictamen de ambos proyectos, pero la titular de la cámara baja, Victoria Villarruel, considera que antes deben esmerilarse las últimas conversaciones.

Según comentan desde el Senado, Villarruel llamó la semana pasada al ministro del Interior, Guillermo Francos, para agendar una reunión clave con los líderes parlamentarios de La Libertad Avanza y los jefes de bloques dialoguistas, a los fines de consensuar los puntos que quedan pendientes. "La idea es mantener el diálogo para generar acuerdos y avanzar hacia el dictamen" , afirman fuentes gubernamentales.

De izquierda a derecha: José Rolandi, Eduardo "Lule" Menem y Guillermo Francos; tres de los principales negociadores del Gobierno.

Esta se dará este martes a las 13 horas en el Salón Gris de la Presidencia del Senado. Por el oficialismo estarán Villarruel, Francos, el presidente Provisional, Bartolomé Abdala; el jefe de bloque libertario, Ezequiel Atauche; y los jefes de bancada Eduardo Vischi (UCR), Luis Juez (PRO), Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Carlos Espínola (Unidad Federal).

En los despachos de Balcarce 50 afirman que todavía hay trabas en varios artículos nodales de la Ley Bases: los que refieren a las privatizaciones, la reforma laboral y el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI); del paquete fiscal, el blanqueo y el impuesto a las Ganancias .

El jefe de bloque radical, Eduardo Vischi.

Aunque todas tienen una importancia específica dentro de las prioridades del Gobierno, la reconversión del impuesto a los Ingresos es uno de los puntos más trabados. Incluso los opositores podrían conseguir los dos tercios para voltear ese artículo, un número que LLA no cuenta en Diputados y no podría volver a incluirla.

Tampoco lo podría hacer Milei, que como jefe de Estado solo está facultado para intervenir sobre el articulado con un veto parcial o total, pero sin poder agregar artículo alguno. Desde Nación buscaron persuadir a las provincias sobre el estímulo de fondos que implicaría la mayor recaudación por Ganancias, sin embargo, la oposición de las provincias patagónicas sumado al bloque de Unión por la Patria resultó infranqueable.

Se trata de un gesto que es buscado por el Ministerio de Economía, que en abril vio retroceder la recaudación de Ganancias en 35% real interanual, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal. A esto se le debe añadir la caída del 8% en concepto de IVA, que es otro impuesto que el Estado Nacional le sirve para recaudar a sus arcas y además coparticipar una parte a las provincias .

En referencia a las privatizaciones, desde Balcarce 50 consideran que a los senadores "no les conviene" votar en contra de ese apartado o quitar a las empresas públicas que quedaron allí: "Milei ya dijo que no va a sostener a compañías con un déficit operativo tan alto. Privatizarlas es la única forma de salvarlas". Las declaraciones se ven motivadas por la negativa que hay en algunas provincias a privatizar Aerolíneas Argentinas o el Correo Argentino. Un alto funcionario de la jefatura de Gabinete sostenía hasta la semana pasada que no había "chance" de que estas se quitaran.

En tanto, desde el Gobierno esperan que haya una devolución desde las fuerzas dialoguistas, las cuales recibieron un borrador con los cambios propuestos por los libertarios el pasado viernes. Según se desprende de voceros oficiales, Milei está abandonando el discurso de que la Ley Bases es prescindible y que el ajuste se puede realizar de cualquier manera: en más de una reunión con empresarios le expresaron la importancia de su aprobación.