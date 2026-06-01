Estados Unidos, Canadá y España prohíben el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos, España y Canadá mantienen vigentes los controles para los viajeros de origen mexicano que intenten ingresar al país con el pasaporte vencido, una situación que puede generar inconvenientes en aeropuertos y pasos fronterizos.

En la mayoría de los casos, las aerolíneas y los organismos migratorios exigen contar con un documento de viaje válido y vigente para autorizar el embarque o permitir el ingreso internacional, salvo algunas excepciones contempladas en acuerdos regionales.

Atención: cuáles son las restricciones para entrar a Estados Unidos

El destino más buscado y el más complejo para los ciudadanos de México es Estados Unidos.

Los mexicanos requieren pasaporte vigente junto con una visa B1/B2 para ingresar libremente . La llamada “visa láser” o BCC solo funciona como documento independiente en zonas fronterizas delimitadas: 25 millas en California y Texas, 75 millas en Arizona y 55 millas en Nuevo México.

El proceso se ha endurecido ya que el consulado aplica nuevas preguntas obligatorias en la entrevista, y una respuesta afirmativa a alguna de ellas resulta en negación inmediata y registro permanente en el expediente migratorio.

Qué exige Canadá para entrar al país

Desde los ajustes migratorios de febrero de 2024, la eTA dejó de ser un trámite general para todos los mexicanos.

Ahora es un beneficio exclusivo para quienes viajan por vía aérea, planean una estancia menor a seis meses y han tenido una visa canadiense en los últimos 10 años o cuentan con una visa de no inmigrante vigente para Estados Unidos.

Por qué estas tres naciones pueden rechazar tu pasaporte para ingresar al país.

Quienes no cumplan esos criterios, o viajen por tierra o mar, deben tramitar una visa de visitante tradicional, con un costo considerablemente mayor, aproximado entre 265 y 305 dólares canadienses.

España ahora también exige documentación antes de viajar

España es el destino europeo favorito de los mexicanos y el menos restrictivo de los tres.

Los ciudadanos mexicanos pueden ingresar sin visa para estancias de menos de 90 días. Sin embargo, a partir de mediados de 2026 será obligatorio tramitar el ETIAS, un permiso electrónico previo al viaje.

Además, se exige pasaporte válido con al menos tres meses de vigencia más allá de la salida prevista, seguro de viaje con cobertura mínima de 30,000 euros, comprobante de medios económicos y boleto de regreso.

Qué documentos suelen revisar las autoridades migratorias

Antes de autorizar un viaje internacional, las autoridades migratorias y las compañías aéreas suelen verificar distintos requisitos relacionados con la documentación personal.

Entre los principales controles aparecen: