El Gobierno de Irán calificó este domingo como “inaceptable” la declaración por Argentina como grupo terrorista de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria y afirmó que es “peligroso desde el punto de vista político”. Asimismo, aseguró que “responderá de la manera adecuada”.

“Etiquetar como terrorista a una parte de las fuerzas armadas oficiales de un país es inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y peligroso desde el punto de vista político”, afirmó en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, quien subrayó que “sin duda recibirá una respuesta adecuada por parte de Irán”.

Un día antes, Argentina declaró la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista. A través de un comunicado, “la Oficina del Presidente informa de que el Gobierno Nacional ha declarado a la Fuerza Quds y a trece individuos vinculados a este grupo militar iraní como organización terrorista”.

En el escrito, el Gobierno argentino responsabilizó en su comunicado a esa formación militar iraní por los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de esa misma ciudad, en 1994.

Ambos ataques, que permanecen impunes, fueron atribuidos a Irán y al grupo chií libanés Hizbulá. La Fuerza Quds es el brazo exterior de la Guardia Revolucionaria iraní, cuerpo fundado tras el triunfo de la Revolución Islámica de 1979 por el ayatolá Ruholá Jomeiní. La Guardia Revolucionaria es un militar de élite y emporio económico que tiene la misión de proteger a la República Islámica.

La orden firmada por Milei expresó que “los miembros de la Fuerza Quds y sus aliados quedan sujetos a la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción, además de proteger al sistema financiero argentino de ser utilizado para apoyar económicamente sus actividades”. Asimismo, Fuerza Quds queda incluido en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar , celebró este sábado la decisión del Gobierno argentino y llamó a otros países a seguir los pasos de Argentina. “Este es un paso importante que fortalece el frente internacional contra el terrorismo iraní y honra la memoria de las víctimas de los ataques en la embajada israelí y la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina)”, añadió.

En noviembre de 2025, Saar se había reunido con la entonces ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, para plantearle la “necesidad” de declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista.

En julio de 2019, durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), Argentina declaró al grupo chií libanés Hizbulá como organización terrorista , mientras que en julio de 2024 el Gobierno de Javier Milei incluyó al grupo islamista Hamás en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet) de Argentina.

El anuncio se produce en un pico de las tensiones regionales en Oriente Medio, después de que Estados Unidos amenazara con atacar a Irán en apoyo a los manifestantes que protestaban en Irán en las últimas semanas.

“He cancelado todas las reuniones con los funcionarios iraníes hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino. Impuse aranceles a cualquiera que haga negocios con Irán. Irán era un gran país hasta que estos monstruos llegaron y se apoderaron de él”, afirmó el mandatario en un discurso en Detroit.

Fuentes del Gobierno argentino ya adelantan que, tal como hicieron con la intervención en el país vecino, van a respaldar el accionar militar de Trump en Irán de ocurrir. “Apoyamos incondicionalmente lo que decida”, sintetizaron semanas atrás fuentes oficiales del gobierno de Milei.