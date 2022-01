Gerardo Morales: "Guzmán no quiere dar cuenta del ajuste que pactó con el FMI"

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, salió a cruzar al Gobierno luego de que se haya postergado la reunión que estaba prevista para mañana entre el oficialismo y Juntos por el Cambio.

"Guzmán no quiere dar cuenta del ajuste que pactó con el Fondo" , fue la frase del presidente del radicalismo, que de esta forma busca separarse del Gobierno.

FMI: la trastienda de la fallida reunión con Martín Guzmán y la incredulidad de Juntos por el Cambio

Martín Guzmán había convocado hace unas semanas a todos los gobernadores a una reunión para explicar el estado de situación de las negociaciones con el FMI. Sin embargo, los cuatro de Juntos por el Cambio no asistieron, aunque Morales envió al vicegobernador.

Luego, el jujeño sostuvo dentro de Juntos por el Cambio que había que dialogar con el Gobierno, ya que la deuda había sido contraída durante la gestión de Mauricio Macri. Esto le valió cuestionamientos internos, pero se avanzó en el plan de reunirse con el oficialismo.

La reunión estaba prevista para mañana a las 17 horas en el Congreso, según había anunciado Morales luego de haberlo convenido con el Gobierno. Sin embargo, desde el oficialismo nunca lo confirmaron.

Esta mañana, fuentes oficiales informaron que Guzmán viajaría mañana a San Juan junto con Alberto Fernández, lo que descartaba el posible encuentro con los referentes opositores. Ante esta situación primó el desconcierto en Juntos por el Cambio. De hecho, algunos de los que viven en el interior ya estaban camino a Buenos Aires en vistas al cónclave.

Morales había sido la pieza clave para agendar el posible encuentro. Por eso es que quedó jaqueado ante esta situación, en la que sufría cuestionamientos internos por el desplante del Gobierno.

Con la manzana rodeada, el jujeño salió del laberinto por arriba y apuntó al ministro de Economía, a quien acusó de haber acordado un ajuste con el FMI y de no querer dar explicaciones. Igualmente, el jujeño apuntó hacia Guzmán pero no hacia Alberto Fernández, a quien sacó de la ecuación por lo menos en esta instancia.

De esta forma, se echa por tierra el posible diálogo oficialismo-oposición que se gestó desde hace algunas semanas por la negociación de la deuda con el FMI.

Además de Martín Guzmán, estaba previsto que participara Sergio Massa del encuentro, que se iba a celebrar en el Congreso. Por parte de Juntos por el Cambio, estarían los cuatro gobernadores -Gustavo Valdés, Rodolfo Suárez, Horacio Rodríguez Larreta y el propio Morales- y los referentes de Diputados -Cristian Ritondo, Mario Negri, Juan Manuel López- y el Senado -Alfredo Cornejo y Humberto Schiavoni-.

El propio Cornejo fue uno de los primeros que se sumó a las críticas, y sostuvo que "el Gobierno prefiere ningunear a la oposición y no mostrar el aparente acuerdo con el FMI. Todo esto los pinta de cuerpo entero, aunque a mí no me sorprenden".