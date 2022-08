Gasoducto Vaca Muerta: Massa garantizó la plata y Alberto habló contra las tarifas en dólares

El Gobierno firmó este miércoles los contratos de obra de la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), que saldrá desde Vaca Muerta hasta el oeste de la provincia de Buenos Aires.

Hoy el mundo nos demuestra la importancia que tiene desarrollar e impulsar nuestra matriz energética.

Esta es una obra estratégica para el crecimiento de nuestro país, que nos permitirá ahorrar entre 1.300 y 2.200 millones de dólares de importaciones al año. pic.twitter.com/NiKdxUlYFM — Sergio Massa (@SergioMassa) August 10, 2022

Los constructores serán Techint (Paolo Rocca) y SACDE (Marcelo Mindlin) en una Unión Transitoria de Empresas; BTU, de Carlos Mundin; y Esuco, de Carlos Wagner, hará la planta compresora Mars 100 en la cabecera del gasoducto Mercedes - Cardales.

Por qué se pueden inflar los costos del gasoducto a Vaca Muerta

Techint hará los caños del Gasoducto Néstor Kirchner

La obra permitirá ampliar en principio unos 11 millones de m3 diarios la capacidad de transporte de gas desde Neuquén, constará de 56.700 caños de acero de 12 metros de largo, y atravesará 85 cruces especiales compuestos por ríos, rutas, líneas eléctricas y de ferrocarriles.

Al mismo tiempo, aumentará la disponibilidad de gas a precios competitivos para la industria, los comercios, los hogares, y para su exportación .

El costo total del gasoducto de Vaca Muerta y las obras complementarias será superior a los 2300 millones de dólares (valuado en $ 305.000 millones), entre la construcción misma, las cañerías, los electrodos, las mantas termocontraíbles, las válvulas y otras tareas .

El ministro de Economía, Sergio Massa, garantizó que el Estado Nacional tendrá el dinero a disposición para financiarlo . Este jueves tiene un desafío relacionado a Energía: anunciará los aumentos de tarifas de luz, gas y también de agua con segmentación por ingresos y consumo a partir de septiembre.

Una parte de la plata para el gasoducto se recaudó el año pasado mediante el Aporte Solidario y Extraordinario (mal llamado impuesto a la riqueza o a las grandes fortunas). El resto fue con fondos incluidos en el Presupuesto, que están generando rendimientos en el Fideicomiso Pellegrini. Lo que falta se generará con impuestos, deuda en pesos o emisión monetaria durante 2023.

La terminación del gasoducto, prevista para el 20 de junio de 2023 -una fecha "muy optimista", de acuerdo a la opinión de expertos del sector- permitiría al Tesoro un ahorro cercano a los u$s 2200 millones en importaciones de energía el año que viene. La obra generará 10.000 puestos directos de trabajo y otros 40.000 empleos indirectos, se comunicó oficialmente.

Además, Massa llamó a que en los próximos 30 días empiecen las licitaciones para la segunda etapa del plan Transport.Ar -extender el gasoducto hasta la ciudad de San Jerónimo, en Santa Fe junto a otras obras-, con la que Argentina podría llevar su gas hasta el norte, abandonar la dependencia de las importaciones de gas natural de Bolivia y en un futuro conseguir exportaciones a Brasil .

El financiamiento de esta obra será privado y -según pudo saber El Cronista- los colaboradores del ministro vienen trabajando en un esquema con un fee. En 2019, el gobierno de Mauricio Macri buscó licitar el gasoducto de Vaca Muerta con financiamiento privado mediante la concesión de una tarifa en dólares para una nueva licencia de transporte, esquema que chocó con la suba del riesgo país y la imposibilidad de garantizarle a las empresas un repago estable de su inversión .

Tarifas en dólares

Fue el presidente Alberto Fernández quien encabezó el acto que se desarrolló en la ciudad bonaerense de Salliqueló -a 550 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y 275 del puerto de Bahía Blanca-, lugar en donde terminarán los 583 kilómetros del gasoducto que comenzará en Tratayén (Neuquén). Y ahí mismo declaró: "No queremos nunca más que las tarifas en la Argentina estén dolarizadas".

En rigor, las tarifas de la energía están en pesos pero se referencian en un valor en dólares tanto del gas como de la energía eléctrica , cuyos productores cobran precios garantizados por el Estado, que con subsidios a la demanda financia lo que no pagan los usuarios. Las tarifas propiamente dichas, que son la parte de transporte y distribución, se ajustaron durante la era Macri cada 6 meses por la variación del dólar y la inflación; desde 2019, acumulan un retraso y funcionaron como política de ingreso -salario indirecto- a toda la población.

Desdolarizar tarifas y blindar Vaca Muerta: el debate del kirchnerismo en 2019

"¿Si nosotros estamos en Argentina, ¿por qué vamos a pagar el gas a precios internacionales , si tenemos gas nuestro que podemos distribuir y que los argentinos nos paguen en pesos a precios razonables?", reflexionó el mandatario. Mediante el Plan Gas, el Estado le aseguró demanda y precios por 4 años a las petroleras; es un promedio anual de u$s 3,50 por millón de BTU hasta fines de 2024, un valor mucho más conveniente que los u$s 18 que se pagan a Bolivia en este momento; los u$s 25 del gasoil o los u$s 60 del gas licuado, en estos momentos .

Alberto Fernández y Axel Kicillof se expresaron en contra de las tarifas en dólares y convocaron a que los argentinos paguen la energía a precios "razonables"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, convocó a garantizar la energía a "precios razonables", como el propio jefe de Estado, para los hogares argentinos y la industria, y solo después llevar los excedentes como exportaciones al mundo. Ex ministro de Economía y hoy principal asesor de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Kicillof destacó la reestatización de YPF en abril de 2012 como punta de lanza para dinamizar la actividad en Vaca Muerta.

Otros presentes en el acto fueron los gobernadores de La Pampa, Sergio Ziliotto; y de Neuquén, Omar Gutiérrez; la flamante secretaria de Energía, Flavia Royon; y el titular de Energía Argentina (ENARSA), Agustín Gerez. Con éste último funcionario chocó en junio el ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que cuestionó con un off the record los términos y las demoras de la licitación y tuvo que renunciar tras una durísima respuesta de Cristina Kirchner.

Los empresarios de Vaca Muerta

Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, afirmó: "La construcción de este gasoducto es una decisión histórica que cambia la Argentina, ya que le permite transitar el camino a la autosuficiencia energética. En los últimos 12 años, la Argentina importó gas y otros combustibles por 74.000 millones de dólares ".

El empresario energético sostuvo: "Estamos convencidos de que se debe incentivar la producción local que se cobra en pesos, no demanda divisas y aparte genera actividad económica y más empleo en el país . Con el potencial que tiene Vaca Muerta, importar energía es como estar importando carne y cereales".

Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía

Y agregó: "Mientras que a los productores del exterior se les pagó el gas un promedio de 12 dólares por millón de BTU, a los productores locales se les pagó tan solo un promedio de u$s 2,7".

Su hermano, Damián Mindlin, presidente de SACDE, dijo: "Conformamos un equipo muy potente y experimentado para hacer frente al desafío de completar esta obra para el invierno 2023. Si bien la adjudicación de los distintos tramos es muy reciente, desde la UTE SACDE - Techint nos venimos preparando en forma anticipada: hemos estudiado en detalle la traza, comenzamos a preparar la ingeniería, organizamos a nuestra gente y la puesta a punto de equipos y la maquinaria que es muy específica y costosa en este tipo de proyectos".

En tanto, Gustavo Gallino, director general del área Sur de Techint Ingeniería y Construcción, explicó: "Este gasoducto permitirá a la Argentina sustituir importaciones y aumentar la producción de gas, como combustible protagonista de la transición energética, con el consecuente impacto positivo en la balanza comercial, la actividad y el empleo".

Ambas empresas se verán beneficiadas por el gasoducto, no solo por adjudicarse 3 tramos de los 5 de la construcción, sino también por poder evacuar el gas de Vaca Muerta que producen. Techint, además, será el proveedor de caños que fabricará en la planta de SIAT Tenaris de Valentín Alsina.